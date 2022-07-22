"Lidl" сообщил о времени открытия магазина в Йыхви

Строительство магазина обошлось на сумму 5,7 млн евро, там к работе приступят 80 человек.

У нового магазина торговый зал площадью 1400 кв. метров, с высокими потолками и широкими проходами. Здесь практикуется энергосбережение и используется только зеленая энергия.

Рядом со зданием расположена парковка на 120 широких мест, из которых два предусмотрены для людей с нарушениями двигательной функции и два для семей. Здесь же 16 безопасных мест для парковки велосипедов.

Магазин "Lidl" в Йыхви - девятый в Эстонии и второй (после Нарвы) в Ида-Вирумаа.

Предприятие розничной торговли "Lidl", являющееся частью концерна розничной торговли "Schwarz", чья головная контора находится в Неккарзульме, одно из ведущих в области розничной продажи продуктов в Германии и Европе. "Lidl" представлен в 32 странах по всему миру и включает в себя 12000 магазинов и более 200 центров логистики в 31 стране. В "Lidl" занято более 360000 работников.