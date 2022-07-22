Йыхвиский стадион набрал форму к Балтийскому молодежному матчу

Айнар Сепник, руководитель "Jõhvi Sport", в ведении которого находится стадион, привел в качестве примера то, что еще на этой неделе в среду вечером сектор для толкания ядра пришлось подправить с помощью экскаватора.

По его словам, на этот раз проведение соревнований с плотной программой прошло более гладко, чем в прошлые разы, потому что местная команда организаторов стала более опытной. "Мы узнали стадион, и чем больше соревнований организуем, тем увереннее себя чувствуем", - сказал Сепник.

На Балтийском матче молодые люди из Эстонии, Латвии и Литвы в возрасте до 16 лет соревновались в двадцати дисциплинах. В итоге эстонская команда с 281 очком выиграла Балтийский матч. Латвия набрала 252 очка, Литва - 193.

Эстонию представляли 54 спортсмена. Среди них идавирусцы Адам Оява, Андрей Артамонов, Дмитрий Лутков, Андрей Малиновский, Максим Большаков, Арина Бугрова, Ксения Полубинская, Юлиана Коркиайнен и Элина Еременко.