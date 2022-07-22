Опрос: 81% населения Эстонии считает вооруженное сопротивление необходимым в случае нападения

Патриотизм эстоноземельцев и вера в то, что Эстония продержится до прибытия союзников, значительно возросли в свете войны на Украине, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Министерства обороны. Возросли также готовность жителей Эстонии самим участвовать в оборонной деятельности и убежденность в необходимости оказания вооруженного сопротивления в случае нападения.

"Можно сказать, что жители Эстонии и поддерживают, и сами готовы защищать Эстонию. Мы можем быть уверены, что мы готовы стоять вместе и бороться за свободу Эстонии так же твердо, как мы отстаивали свободу в конце 1980-х и начале 1990-х годов", – прокомментировал результаты опроса министр обороны Ханно Певкур.

81% населения считают вооруженное сопротивление скорее или определенно необходимым в случае нападения (по сравнению с 2021 годом +9%). Учитывая способности и навыки, 66% населения скорее или определенно готовы сами участвовать в оборонной деятельности (по сравнению с 2021 годом +9%). По сравнению с прошлым годом увеличилась вера в то, что Эстония вероятно или определенно сможет защитить себя до прибытия союзников (60%, ранее 49%). В то же время значительно снизилась доля жителей, которые вообще не считают это возможным (с 13% до 7%).

80% жителей поддерживают членство в НАТО, а 69% жителей считают, что НАТО сделало достаточно для обеспечения безопасности Эстонии. Также 48% населения считают, что НАТО окажет прямую военную помощь Эстонии в случае конфликта.