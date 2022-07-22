Согласно опросу общественного мнения, 81% населения Эстонии считает оказание вооруженного сопротивления необходимым в случае нападения, а более половины поддерживают увеличение расходов на оборону, пишет rus.err.ee.
Опрос: 81% населения Эстонии считает вооруженное сопротивление необходимым в случае нападения
Патриотизм эстоноземельцев и вера в то, что Эстония продержится до прибытия союзников, значительно возросли в свете войны на Украине, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Министерства обороны. Возросли также готовность жителей Эстонии самим участвовать в оборонной деятельности и убежденность в необходимости оказания вооруженного сопротивления в случае нападения.
"Можно сказать, что жители Эстонии и поддерживают, и сами готовы защищать Эстонию. Мы можем быть уверены, что мы готовы стоять вместе и бороться за свободу Эстонии так же твердо, как мы отстаивали свободу в конце 1980-х и начале 1990-х годов", – прокомментировал результаты опроса министр обороны Ханно Певкур.
81% населения считают вооруженное сопротивление скорее или определенно необходимым в случае нападения (по сравнению с 2021 годом +9%). Учитывая способности и навыки, 66% населения скорее или определенно готовы сами участвовать в оборонной деятельности (по сравнению с 2021 годом +9%). По сравнению с прошлым годом увеличилась вера в то, что Эстония вероятно или определенно сможет защитить себя до прибытия союзников (60%, ранее 49%). В то же время значительно снизилась доля жителей, которые вообще не считают это возможным (с 13% до 7%).
80% жителей поддерживают членство в НАТО, а 69% жителей считают, что НАТО сделало достаточно для обеспечения безопасности Эстонии. Также 48% населения считают, что НАТО окажет прямую военную помощь Эстонии в случае конфликта.
По оценке 69% жителей, размещенные в Эстонии солдаты подразделений НАТО делают жизнь в Эстонии более безопасной.
"Примечательно, что половина населения считает необходимым увеличить расходы на оборону. В ближайшем будущем Эстонии предстоит ряд очень важных инвестиций для укрепления обороноспособности, и отрадно, что жители Эстонии доверяют тому, как оборонный сектор тратит эти деньги, и считают важными инвестиции в безопасность и государственную оборону", – сказал министр.
За увеличение расходов на оборону выступают 51% жителей (31% в 2021 году). В этом году правительство утвердило два дополнительных пакета по укреплению военной обороны Эстонии на сумму 816 млн евро. Расходы на оборону в этом году составят 2,3% ВВП.
Опрос общественного мнения 2022 года по заказу Минобороны проходил с марта по начало апреля. Выборка состояла из 1200 жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет, а метод исследования представлял собой комбинацию онлайн-опросов и опросов по телефону.