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В Таммикуской основной школе будет новый директор

Ирина Кивисельг
, журналист
В Таммикуской основной школе будет новый директор
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Таммикуская основная школа города Кохтла-Ярве.
Таммикуская основная школа города Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Новый учебный год Таммикуская основная школа города Кохтла-Ярве начнет с новым руководителем.

Конкурс, проведенный Кохтла-Ярвеским горуправлением, выиграла Людмила Латт, работающая в этой школе завучем. К работе она приступит 26 августа.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярвеского горуправления Кристийне Агу, Валентина Кутузова, руководящая Таммикуской школой не одно десятилетие, планирует остаться здесь работать, но в другом качестве - к концу августа этот вопрос решится.

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