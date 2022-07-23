Новый учебный год Таммикуская основная школа города Кохтла-Ярве начнет с новым руководителем.
В Таммикуской основной школе будет новый директор
В Таммикуской основной школе будет новый директор
Конкурс, проведенный Кохтла-Ярвеским горуправлением, выиграла Людмила Латт, работающая в этой школе завучем. К работе она приступит 26 августа.
По словам вице-мэра Кохтла-Ярвеского горуправления Кристийне Агу, Валентина Кутузова, руководящая Таммикуской школой не одно десятилетие, планирует остаться здесь работать, но в другом качестве - к концу августа этот вопрос решится.