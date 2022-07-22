Нарвский центр Ваба Лава открыл Двор культуры

«Идея в том, что каждые выходные, а также в рабочие дни предлагать жителям города самые разные мероприятия. У нас будет хип-хоп фестиваль, зумба, цирк, концерты, соревнование барбекю. Но главное мероприятие – концерт группы Ляпис Трубецкой. Группа выступает в Нарве 5-го августа,» сказал руководитель по развитию Ваба Лава Март Реккаро.