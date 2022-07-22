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Нарвский центр Ваба Лава открыл Двор культуры

Аго Гашков
Нарвский центр Ваба Лава открыл Двор культуры
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Фото: Ago Gaškov

В пятницу во дворе нарвского театрального центра Ваба Лава открыли Двор культуры, который будет открыт до Дня восстановления независимости, то есть 20-го августа.

 «Идея в том, что каждые выходные, а также в рабочие дни предлагать жителям города самые разные мероприятия. У нас будет хип-хоп фестиваль, зумба, цирк, концерты, соревнование барбекю. Но главное мероприятие – концерт группы Ляпис Трубецкой. Группа выступает в Нарве 5-го августа,» сказал руководитель по развитию Ваба Лава Март Реккаро.

Девиз Двора культуры – Нарва с Украиной, Ваба Лава с Украиной. «В нашем хостеле переночуют беженцы из Украины. Мы должны дать ясный сигнал – мы поддерживаем Украину и концерт группы Ляпис Трубецкой один из возможностей делать это,» добавил Реккаро. Напомним, что в самом начале войны в Украине, 2014-ом году песня группы Ляпис Трубецкой «Воины света» стал своеобразным гимном свободы.

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