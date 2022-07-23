Производители тепла хотят повысить цену отопления более чем на 30 процентов

В Кохтла-Ярве и Йыхви мегаватт-час тепловой энергии сейчас стоит 52,66 евро без НСО. Однако отапливающее эти города предприятие "VKG Soojus" еще в феврале подало в Департамент конкуренции новое ходатайство о цене 68,35 евро, то есть на 30 процентов выше. Департамент конкуренции рассматривает это ходатайство уже почти полгода. Если департамент полностью или частично удовлетворит ценовое ходатайство, то новая цена начнет действовать через месяц после ее объявления.