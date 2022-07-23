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Производители тепла хотят повысить цену отопления более чем на 30 процентов

Эрик Гамзеев
, журналист
Производители тепла хотят повысить цену отопления более чем на 30 процентов
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В Кохтла-Ярве цена на центральное отопление остается неизменной уже четыре года. Однако, по словам руководителя местного производителя тепла "VKG Soojus" Андреса Клаасмяги, давление на повышение цен оказывают растущие цены на энергоносители и квоты на углекислый газ, а также общая инфляция.
В Кохтла-Ярве цена на центральное отопление остается неизменной уже четыре года. Однако, по словам руководителя местного производителя тепла "VKG Soojus" Андреса Клаасмяги, давление на повышение цен оказывают растущие цены на энергоносители и квоты на углекислый газ, а также общая инфляция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Осенью центральное теплоснабжение в некоторых городах Ида-Вирумаа может подорожать примерно на 30 процентов, поскольку производители тепла ходатайствуют именно о таком значительном повышении цен.

В Кохтла-Ярве и Йыхви мегаватт-час тепловой энергии сейчас стоит 52,66 евро без НСО. Однако отапливающее эти города предприятие "VKG Soojus" еще в феврале подало в Департамент конкуренции новое ходатайство о цене 68,35 евро, то есть на 30 процентов выше. Департамент конкуренции рассматривает это ходатайство уже почти полгода. Если департамент полностью или частично удовлетворит ценовое ходатайство, то новая цена начнет действовать через месяц после ее объявления.

Текущая цена остается неизменной уже четыре года, и потребителей тепла Кохтла-Ярве и Йыхви повышение цен пока не затрагивало еще и потому, что основным топливом для производства тепловой энергии является сланцевый газ, образующийся в качестве побочного продукта на заводах масел "VKG".

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