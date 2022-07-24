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Свадебное торжество с фейерверком закончилось гибелью лошади

Северное побережье
Свадебное торжество с фейерверком закончилось гибелью лошади
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Tori tõugu hobune. Illustratiivne foto.
Tori tõugu hobune. Illustratiivne foto. Фото: Anti Poolamets

Собственники хутора Тоотси сообщили в социальной сети, что принадлежавшая семье лошадь, предположительно, испугалась фейерверка на свадьбе соседей и, пытаясь убежать, нанесла себе в состоянии паники смертельные травмы, rus.err.ee.

"Наша любимая лошадь Хыбевалге умерла в пятницу вечером. Рядом с домом на туристической ферме свадебная вечеринка закончилась фейерверком… а для нас – смертью лошади. Он умер в своем доме, в своем загоне, в своем стаде – там, где он должен быть в наибольшей безопасности", – пишет в посте Маарья Лийза Касемаа.

Портал Elu24 связался с автором поста, чтобы узнать подробности, однако члены семьи пока не хотят публично говорить о печальном происшествии.

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