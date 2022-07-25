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В Йыхви работают самые умелые тюремные работники Эстонии

Северное побережье
В Йыхви работают самые умелые тюремные работники Эстонии
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Вируская тюрьма.
Вируская тюрьма. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Работники Вируской тюрьмы заняли первое место в конкурсе профессионального мастерства тюремной службы, обойдя Тартускую и Таллиннскую тюрьмы, а также Академию внутренней обороны.

В конкурсе, проведенном в несколько туров, мерились силами в решении задач административно-процессуального характера, оказании первой помощи, конвоировании заключенных, а также в решении камерной задачи, стрельбе и викторине.

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