Работники Вируской тюрьмы заняли первое место в конкурсе профессионального мастерства тюремной службы, обойдя Тартускую и Таллиннскую тюрьмы, а также Академию внутренней обороны.
В Йыхви работают самые умелые тюремные работники Эстонии
В Йыхви работают самые умелые тюремные работники Эстонии
В конкурсе, проведенном в несколько туров, мерились силами в решении задач административно-процессуального характера, оказании первой помощи, конвоировании заключенных, а также в решении камерной задачи, стрельбе и викторине.