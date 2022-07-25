Нарвитяне желают высказаться по вопросу о памятнике-танке

Нынче в комментарии "Северному побережью" Райк подтвердила, что советским военным памятникам в Нарве сейчас ничто, кажется, не угрожает: "Горуправа и горсобрание этим вопросом не занимаются, как мы говорили и раньше, а также никто не обращался ко мне ни из какого министерства или ведомства".

- Сейчас это паника ради паники, - прокомментировала Райк инициативу Паншина насчет народного опроса.

В то же время Райк признает, что вопрос о дальнейшей судьбе советских памятников встает ребром: "Ясно, что в Таллинне и во всех эстонских медиа будет обсуждаться, что делать с памятниками дальше, и сейчас образовался такой невидимый фронт между нами в Нарве и всей остальной Эстонией".

- Я сильно ненавижу эту ситуацию, но такая она есть, - констатировала Райк.

Пассивность нарвских властей недавно раскритиковал в "Postimees" член правления Военного музея Хийумаа Айн Тяхисте, уже положивший глаз на нарвский танк с красными звездами на башне. Тяхисте ожидает от эстонского государства более активных действий в данном направлении, как это происходит, к примеру, в Латвии.

Памятник "Танк Т-34" стоит у пограничной реки на окраине Нарвы с 1970 года. Все эти десятилетия памятник становится одним из центров сбора нарвитян 9 мая и в другие знаменательные даты. Например, 26 июля жители Нарвы отмечают годовщину так называемого освобождения города Красной армией от немецких войск в 1944 году.

Противники советских памятников в последние годы активно рассуждают о неуместности на границе Эстонии советского танка с красными звездами и пушкой, направленной с востока на запад. Слова об этом стали звучать громче, когда российская армия в феврале 2022 года начала прямое военное вторжение в Украину.