Сотни нарвитян активно настаивают на проведении народного опроса, чтобы выяснить общее отношение к возможным дальнейшим действиям с советским памятником "Танк Т-34" - перенести, снести или оставить его на месте. Разумеется, общий вывод такого опроса в случае с Нарвой предрешен.
Нарвитяне желают высказаться по вопросу о памятнике-танке
Воззвание к Нарвской горуправе и персонально мэру Нарвы Катри Райк провести народный опрос собирает подписи нарвитян до конца 25 июля. Эта петиция набрала в первые же дни более полутысячи дигитальных подписей и с десяток письменных комментариев в поддержку сохранения советского танка Т-34 на постаменте.
Автором петиции выступил Михаил Паншин, известный в Нарве близостью к центристской оппозиции и обычно требующий отставки мэра. В случае с памятником Паншин подчеркивает отсутствие какой-либо политической подоплеки.
Инициатор напомнил, что в Эстонии в 2022 году немало примеров переноса и сноса советских монументов в память о победах Красной армии. В связи с этим Паншин от имени сотен подписавшихся просит Нарвскую горуправу во главе с мэром дать задание специалистам подготовить документ для проведения опроса жителей Нарвы. Затем Нарвское горсобрание, по замыслу Паншина, должно будет выделить из горбюджета деньги на народный опрос.
- Цель референдума - выяснить у жителей Нарвы: они за перенос советских памятников в другие места или считают, что памятники должны остаться на своих исторически установленных местах, - пояснил Паншин.
В своей инициативе он ссылается на официальный порядок проведения опроса горожан, установленный Нарвским горсобранием пятнадцать лет назад и действительный поныне.
Мэр Нарвы Катри Райк, являющаяся политическим лидером коалиции Нарвского горсобрания, ранее многократно заявляла, что не считает уместным заниматься сносом или переносом памятников, когда в городе много действительно насущных проблем. Ко всему прочему, памятник "Танк" не является местом захоронения, что придавало бы ему совсем иной смысл с точки зрения законов.
Нынче в комментарии "Северному побережью" Райк подтвердила, что советским военным памятникам в Нарве сейчас ничто, кажется, не угрожает: "Горуправа и горсобрание этим вопросом не занимаются, как мы говорили и раньше, а также никто не обращался ко мне ни из какого министерства или ведомства".
- Сейчас это паника ради паники, - прокомментировала Райк инициативу Паншина насчет народного опроса.
В то же время Райк признает, что вопрос о дальнейшей судьбе советских памятников встает ребром: "Ясно, что в Таллинне и во всех эстонских медиа будет обсуждаться, что делать с памятниками дальше, и сейчас образовался такой невидимый фронт между нами в Нарве и всей остальной Эстонией".
- Я сильно ненавижу эту ситуацию, но такая она есть, - констатировала Райк.
Пассивность нарвских властей недавно раскритиковал в "Postimees" член правления Военного музея Хийумаа Айн Тяхисте, уже положивший глаз на нарвский танк с красными звездами на башне. Тяхисте ожидает от эстонского государства более активных действий в данном направлении, как это происходит, к примеру, в Латвии.
Памятник "Танк Т-34" стоит у пограничной реки на окраине Нарвы с 1970 года. Все эти десятилетия памятник становится одним из центров сбора нарвитян 9 мая и в другие знаменательные даты. Например, 26 июля жители Нарвы отмечают годовщину так называемого освобождения города Красной армией от немецких войск в 1944 году.
Противники советских памятников в последние годы активно рассуждают о неуместности на границе Эстонии советского танка с красными звездами и пушкой, направленной с востока на запад. Слова об этом стали звучать громче, когда российская армия в феврале 2022 года начала прямое военное вторжение в Украину.