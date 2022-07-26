Единственную заявку на тендер по содержанию дорог и улиц Кохтла-Ярве представила недавно созданная фирма "EKONV Grupp", купившая необходимую для участия историю и технику у фирмы "N&V", много лет занимавшейся обслуживанием городских улиц, которая не смогла бы участвовать в тендере из-за задолженности по госналогам и введенных санкций.
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15-миллионый тендер на содержание дорог Кохтла-Ярве достается старому игроку с новым именем
15-миллионый тендер на содержание дорог Кохтла-Ярве достается старому игроку с новым именем
Текущий договор на обслуживание дорог Кохтла-Ярве, заключенный с "N&V", действует до конца сентября. Однако 5 июля городская управа получила письмо о том, что "N&V" 23 мая заключила договор купли-продажи предприятия с фирмой "EKONV Grupp", которая находится в Йыхви по тому же адресу: ул. Каазику, 28.