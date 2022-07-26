15-миллионый тендер на содержание дорог Кохтла-Ярве достается старому игроку с новым именем

Дороги и улицы Кохтла-Ярве уже более двадцати лет обслуживала фирма "N&V", отныне это будет делать фирма с похожим названием "EKONV Grupp". Головные офисы обоих предприятий находятся по одному и тому же адресу в Йыхви.

Единственную заявку на тендер по содержанию дорог и улиц Кохтла-Ярве представила недавно созданная фирма "EKONV Grupp", купившая необходимую для участия историю и технику у фирмы "N&V", много лет занимавшейся обслуживанием городских улиц, которая не смогла бы участвовать в тендере из-за задолженности по госналогам и введенных санкций.