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15-миллионый тендер на содержание дорог Кохтла-Ярве достается старому игроку с новым именем

Эрик Гамзеев
, журналист
15-миллионый тендер на содержание дорог Кохтла-Ярве достается старому игроку с новым именем
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Дороги и улицы Кохтла-Ярве уже более двадцати лет обслуживала фирма "N&V", отныне это будет делать фирма с похожим названием "EKONV Grupp". Головные офисы обоих предприятий находятся по одному и тому же адресу в Йыхви.
Дороги и улицы Кохтла-Ярве уже более двадцати лет обслуживала фирма "N&V", отныне это будет делать фирма с похожим названием "EKONV Grupp". Головные офисы обоих предприятий находятся по одному и тому же адресу в Йыхви. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Единственную заявку на тендер по содержанию дорог и улиц Кохтла-Ярве представила недавно созданная фирма "EKONV Grupp", купившая необходимую для участия историю и технику у фирмы "N&V", много лет занимавшейся обслуживанием городских улиц, которая не смогла бы участвовать в тендере из-за задолженности по госналогам и введенных санкций.

Текущий договор на обслуживание дорог Кохтла-Ярве, заключенный с "N&V", действует до конца сентября. Однако 5 июля городская управа получила письмо о том, что "N&V" 23 мая заключила договор купли-продажи предприятия с фирмой "EKONV Grupp", которая находится в Йыхви по тому же адресу: ул. Каазику, 28.

Фирма "N&V" передала фирме "EKONV Grupp" собственность на предприятие, занимающееся содержанием дорог и улиц, строительно-проектными работами, а также монтажом, производством и обслуживанием средств организации дорожного движения.

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