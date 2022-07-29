Доходы торговли летом начали снижаться

Представленные Департаментом статистики данные основаны на декларациях об обороте Налогово-таможенного департамента.

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, на снижение дохода от продаж у предприятий розничной торговли повлияли как предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, так и продовольственные магазины, чьи продажи по сравнению с июнем 2021 года сократились на 2 процента. "Значительное влияние на снижение дохода от продаж у этих предприятий оказал быстрый рост цен", - пояснила Пихлак.

У магазинов промтоваров доход от продаж по сравнению с июнем прошлого года увеличился на 1%.

Больше всего, на 19%, доход от продаж вырос у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, у киосков, рынков и в прямых продажах.

Доход от продаж также увеличился у других неспециализированных магазинов, где преобладают промтовары (т.н. универмаги), у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, а также аптек и магазинов косметических товаров (у всех рост составил 5%).

Доход от продаж сократился на 7% у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, и на 1% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн.

По сравнению с маем 2022 года доход от продаж у предприятий розничной торговли в июне сократился на 3%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных по сравнению с предыдущим месяцем продажи сократились на 2%.