В первые дни августа в Кохтла-Ярве возможны перебои с подачей воды, о чем проинформировал официальный городской веб-сайт.
В Кохтла-Ярве возможны временные перебои в водоснабжении
В Кохтла-Ярве возможны временные перебои в водоснабжении
Водное предприятие "Järve Biopuhastus" проинформировало жителей Кохтла-Ярве, что в связи с работами по обслуживанию систем питьевой воды в период с 1 по 5 августа возможны колебания напора воды.
Также не исключено изменение качества водопроводной воды в Ярвеской и Оруской частях Кохтла-Ярве.
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