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В Кохтла-Ярве возможны временные перебои в водоснабжении

Северное побережье
В Кохтла-Ярве возможны временные перебои в водоснабжении
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Работники "Järve Biopuhastus" выполняют обслуживание водопроводной сети.
Работники "Järve Biopuhastus" выполняют обслуживание водопроводной сети. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

В первые дни августа в Кохтла-Ярве возможны перебои с подачей воды, о чем проинформировал официальный городской веб-сайт.

Водное предприятие "Järve Biopuhastus" проинформировало жителей Кохтла-Ярве, что в связи с работами по обслуживанию систем питьевой воды в период с 1 по 5 августа возможны колебания напора воды.

Также не исключено изменение качества водопроводной воды в Ярвеской и Оруской частях Кохтла-Ярве.

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