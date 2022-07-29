Возле реки Эмайыги появился необычный кинотеатр

На протяжении 17 лет каждый первокурсник Эстонской академии художеств проходит испытание проектом "Укрытие", когда в четко поставленных условиях необходимо создать нечто уникальное.

- По сути это всегда свободная тема, ведь укрытие может означать все что угодно, и от чего угодно. Каждый студент видит это по-своему. Всем дается равное количество материала: один километр брусьев и сотня бетонных блоков. Вокруг этого и нужно выстраивать свою идею и концепцию. Задание одинаковое, а результат каждый год разный, - рассказал "Актуальной камере" руководитель проекта Альвин Ярвинг.

К реальному строительству допускается лишь самая необычная идея. В этом году такой идеей стала инсталляция "КИНО". Будучи профессиональным оператором, автор инсталляции Алис Мяэсалу предлагает людям вдохновиться "кадрами" города в реальном времени, и отдохнуть от постоянно окружающего нас физического, визуального и информационного шума.

- Кадры выбраны таким образом, чтобы движение в них было едва заметным. Можно смотреть на реку, по которой иногда проплывают лодки, или утки; порой просто наблюдаешь мерцание воды. Можно смотреть на небо, где в кадр попадают ветки, которые колышутся от ветра. Иногда появляются тучи. Третий вид - это вид на лампу; летом, например, интересно наблюдать, как вокруг нее летают бабочки, - пояснил идею Мяэсалу.