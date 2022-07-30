Памятник Освободительной войне отреставрируют

Монумент приподняли краном и сдвинули для проверки состояния. Вердикт специалистов из столичной фирмы "Restitutor" был таков: основание и внутренняя часть в порядке. И памятник вернулся на свое место. Но внешняя сторона давно требует реставрации - высеченные буквы уже трудно прочитать. Именно это обстоятельство и побудило активистов поднять тему восстановления, чем скоро и займутся реставраторы.