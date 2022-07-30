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Памятник Освободительной войне отреставрируют

Ирина Кивисельг
, журналист
Памятник Освободительной войне отреставрируют
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Буквы на памятнике Освободительной войне уже почти стерлись от времени, но скоро его приведут в порядок.
Буквы на памятнике Освободительной войне уже почти стерлись от времени, но скоро его приведут в порядок. Фото: Jevgeni Kapov

В среду утром в старом городе Кохтла-Ярве демонтировали памятник Освободительной войне, но, как оказалось, ненадолго - через пару часов он вернулся на место.

Монумент приподняли краном и сдвинули для проверки состояния. Вердикт специалистов из столичной фирмы "Restitutor" был таков: основание и внутренняя часть в порядке. И памятник вернулся на свое место. Но внешняя сторона давно требует реставрации - высеченные буквы уже трудно прочитать. Именно это обстоятельство и побудило активистов поднять тему восстановления, чем скоро и займутся реставраторы.

По словам вице-мэра по культуре и образованию Кохтла-Ярвеского горуправления Кристийне Агу, подготовкой к этому городской архитектор Рита Буренкова занималась уже с начала года. Проведением работ займется ТОО "Restitutor", фирма, акцептированная Департаментом охраны памятников старины.

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