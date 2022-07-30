В среду утром в старом городе Кохтла-Ярве демонтировали памятник Освободительной войне, но, как оказалось, ненадолго - через пару часов он вернулся на место.
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Памятник Освободительной войне отреставрируют
Памятник Освободительной войне отреставрируют
Монумент приподняли краном и сдвинули для проверки состояния. Вердикт специалистов из столичной фирмы "Restitutor" был таков: основание и внутренняя часть в порядке. И памятник вернулся на свое место. Но внешняя сторона давно требует реставрации - высеченные буквы уже трудно прочитать. Именно это обстоятельство и побудило активистов поднять тему восстановления, чем скоро и займутся реставраторы.