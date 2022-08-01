Екатерина Миротворцева с новым рекордом Эстонии поднялась в десятку лучших в мире в сезоне

Миротворцева улучшила свой предыдущий рекорд лишь трехнедельной давности на 11 секунд на командном чемпионате стран Балтии по легкой атлетике, проходившем в Валмиере, Латвия.

Рекордный результат принес силламяэске прочное первое место на чемпионате Балтии.

Лучший результат, чем время Миротворцевой, в ходьбе на 5000 метров в этом году показали только пять европейских женщин.

Ходьба на 5000 метров не является медальной дисциплиной на титульных соревнованиях, но многие из лучших ходоков мира также участвуют в этом соревновании. Занимающая со временем 20.17,35 в рейтинге первое место австралийка Джемайма Монтэг занимает, например, четвертое место в мировом рейтинге сезона в ходьбе на 20 км, входящей в олимпийскую программу.