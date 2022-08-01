19-летняя уроженка Силламяэ Екатерина Миротворцева установила новый рекорд Эстонии в ходьбе на 5000 метров с результатом 21.43,45, что является восьмым результатом в этой дисциплине в мире в нынешнем сезоне.
Екатерина Миротворцева с новым рекордом Эстонии поднялась в десятку лучших в мире в сезоне
Миротворцева улучшила свой предыдущий рекорд лишь трехнедельной давности на 11 секунд на командном чемпионате стран Балтии по легкой атлетике, проходившем в Валмиере, Латвия.
Рекордный результат принес силламяэске прочное первое место на чемпионате Балтии.
Лучший результат, чем время Миротворцевой, в ходьбе на 5000 метров в этом году показали только пять европейских женщин.
Ходьба на 5000 метров не является медальной дисциплиной на титульных соревнованиях, но многие из лучших ходоков мира также участвуют в этом соревновании. Занимающая со временем 20.17,35 в рейтинге первое место австралийка Джемайма Монтэг занимает, например, четвертое место в мировом рейтинге сезона в ходьбе на 20 км, входящей в олимпийскую программу.
В конце июня Миротворцева, которая тренируется под руководством Евгения Терентьева в силламяэском клубе "Kalev", также установила рекорд Эстонии на дистанции 10000 метров, пройдя 25 кругов за 46.48,99 и опередив на круг даже лучших ходоков-мужчин Эстонии.