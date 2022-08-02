Вт, 2.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Нововведения на уездных линиях начались довольно безболезненно

Кюлли Крийс
, журналист
Нововведения на уездных линиях начались довольно безболезненно
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
О входе через переднюю быстро вспомнили, к проездному как новшеству нужно было привыкнуть.
О входе через переднюю быстро вспомнили, к проездному как новшеству нужно было привыкнуть. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В июле на уездные линии вышли новые газовые автобусы и несколько новых водителей автобусов, входить в автобус надо снова через переднюю дверь и при входе необходимо валидировать проездную карту.

Человеческая память коротка, за два года эпидемии коронавируса привыкли входить в автобус через среднюю дверь и ездить без бумажного билета. О том, что раньше нужно было пройти через переднюю дверь и получить билет у водителя автобуса (пусть даже и бесплатный), больше уже и не помнили.

Пассажиры, которые часто пользуются общественным транспортом, быстро привыкли к новшествам, другим потребовалось больше времени. Сейчас большинству пассажиров система понятна и проездные карты приобретены.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх