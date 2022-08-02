В июле на уездные линии вышли новые газовые автобусы и несколько новых водителей автобусов, входить в автобус надо снова через переднюю дверь и при входе необходимо валидировать проездную карту.
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Нововведения на уездных линиях начались довольно безболезненно
Нововведения на уездных линиях начались довольно безболезненно
Человеческая память коротка, за два года эпидемии коронавируса привыкли входить в автобус через среднюю дверь и ездить без бумажного билета. О том, что раньше нужно было пройти через переднюю дверь и получить билет у водителя автобуса (пусть даже и бесплатный), больше уже и не помнили.