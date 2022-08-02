Нововведения на уездных линиях начались довольно безболезненно

Человеческая память коротка, за два года эпидемии коронавируса привыкли входить в автобус через среднюю дверь и ездить без бумажного билета. О том, что раньше нужно было пройти через переднюю дверь и получить билет у водителя автобуса (пусть даже и бесплатный), больше уже и не помнили.