Если в предыдущие недели "Narva Trans" начал выходить из затянувшегося спада, то в субботу поражение со счетом 2:5 от таллиннского "Kalev", находящегося в нижней части турнирной таблицы лиги мастеров, стало холодным душем.
"Narva Trans" разгромил один из аутсайдеров лиги мастеров
В матче, прошедшем в Таллинне, у защитников "Narva Trans" возникли проблемы с уроженцем Нарвы Иоанном Яковлевым, чьи быстрые фланговые передачи и точные передачи у ворот привели к четырем из пяти голов "Kalev". "Narva Trans" смог дважды сравнять счет благодаря голам Дениса Дедечко и Евгения Демидова, но во втором тайме защита нарвской команды совсем развалилась и противостоять атакам больше не удавалось.
Из-за травм и карточек у "Narva Trans" снова выбыло из состава несколько ключевых игроков, а сменившие их игроки не смогли использовать появившийся шанс. Среди запасных впервые в игру вступили недавно присоединившиеся к нарвской команде Джем Фелек с турецко-немецкими корнями и Александр Кулинич, игравший как за ныммеский "Kalju", так и за таллиннскую "Levadia".
Левый защитник "Narva Trans" Кевин Алоэ признался "Soccernet" после игры, что на этот раз все, что могло пойти не так, пошло не так. "Мы были совершенно не собраны. Я не знаю, о чем мы думали. Просто нет слов. Если выходить с таким настроем, то разгром неизбежен - и все!" - была его резкая оценка выступления своей команды. Он дал понять, что если из этого поражения не будут сделаны правильные выводы, то "Narva Trans" снова захлестнет полоса неудач.
Если благодаря этой победе таллиннский "Kalev" поднялся с последнего места на предпоследнее, то "Narva Trans" пока еще удерживается на шестой позиции, но заработать дополнительные очки в ближайшее время будет сложно, потому что предстоят игры со столичными командами "Levadia" и "Flora", лидирующими в лиге мастеров.