"Narva Trans" разгромил один из аутсайдеров лиги мастеров

В матче, прошедшем в Таллинне, у защитников "Narva Trans" возникли проблемы с уроженцем Нарвы Иоанном Яковлевым, чьи быстрые фланговые передачи и точные передачи у ворот привели к четырем из пяти голов "Kalev". "Narva Trans" смог дважды сравнять счет благодаря голам Дениса Дедечко и Евгения Демидова, но во втором тайме защита нарвской команды совсем развалилась и противостоять атакам больше не удавалось.

Из-за травм и карточек у "Narva Trans" снова выбыло из состава несколько ключевых игроков, а сменившие их игроки не смогли использовать появившийся шанс. Среди запасных впервые в игру вступили недавно присоединившиеся к нарвской команде Джем Фелек с турецко-немецкими корнями и Александр Кулинич, игравший как за ныммеский "Kalju", так и за таллиннскую "Levadia".

Левый защитник "Narva Trans" Кевин Алоэ признался "Soccernet" после игры, что на этот раз все, что могло пойти не так, пошло не так. "Мы были совершенно не собраны. Я не знаю, о чем мы думали. Просто нет слов. Если выходить с таким настроем, то разгром неизбежен - и все!" - была его резкая оценка выступления своей команды. Он дал понять, что если из этого поражения не будут сделаны правильные выводы, то "Narva Trans" снова захлестнет полоса неудач.