Прошлое воскресенье стало особенным днем для деревни Атсалама, которая сразу, образно говоря, получила не только еще одну улицу, но и две скамейки и деревья возле нее.
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ВИДЕО ⟩ В деревне Атсалама добавились "улица", скамейки и деревья
В деревне Атсалама добавились "улица", скамейки и деревья
Принесшая Мальте в 1970 году победу на конкурсе "Евровидения" и ставшая известной у нас в исполнении Хели Ляэтс на эстонском языке песня "Улица, скамейка и дерево" совершенно уместно звучала также в зоне отдыха Атсалама, в том месте, где раньше располагался общественный дом. Некоторых эта песня растрогала до слез.
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