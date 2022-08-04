ВИДЕО ⟩ В деревне Атсалама добавились "улица", скамейки и деревья

Принесшая Мальте в 1970 году победу на конкурсе "Евровидения" и ставшая известной у нас в исполнении Хели Ляэтс на эстонском языке песня "Улица, скамейка и дерево" совершенно уместно звучала также в зоне отдыха Атсалама, в том месте, где раньше располагался общественный дом. Некоторых эта песня растрогала до слез.