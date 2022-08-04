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ВИДЕО ⟩ В деревне Атсалама добавились "улица", скамейки и деревья

Эрик Гамзеев
, журналист
В деревне Атсалама добавились "улица", скамейки и деревья
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Новую велодорогу открыли местные самокатчики, мамы с детскими колясками и роллеры.
Новую велодорогу открыли местные самокатчики, мамы с детскими колясками и роллеры. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Прошлое воскресенье стало особенным днем для деревни Атсалама, которая сразу, образно говоря, получила не только еще одну улицу, но и две скамейки и деревья возле нее.

Принесшая Мальте в 1970 году победу на конкурсе "Евровидения" и ставшая известной у нас в исполнении Хели Ляэтс на эстонском языке песня "Улица, скамейка и дерево" совершенно уместно звучала также в зоне отдыха Атсалама, в том месте, где раньше располагался общественный дом. Некоторых эта песня растрогала до слез.

Во время проходившей в воскресенье Атсаламаской деревенской ярмарки открыли велодорогу, ведущую от деревни Йыэтагузе через Пагари и Атсалама до Колтсина, и две посвященные местным активистам культурной жизни Эге Роозимяги, Хельге Сурва и Яану Сурва скамейки, а также посадили две рябины.

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