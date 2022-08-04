Тем, кто пойдет на концерт "Огни Тудулинна" 14 августа, также стоит осмотреть получивший новый облик мызный парк и прогуляться по благоустроенной деревне.
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Тагайыги приглашает в мызный парк Тудулинна насладиться природой и поиграть в диск-гольф
Тагайыги приглашает в мызный парк Тудулинна насладиться природой и поиграть в диск-гольф
Территория старого мызного парка на восточной окраине центра деревни Тудулинна на берегу реки Тагайыги - живописное место, которое очень мало используется, отмечается в дизайн-проекте, выполненном четыре года назад в Алутагузе.