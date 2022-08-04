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Тагайыги приглашает в мызный парк Тудулинна насладиться природой и поиграть в диск-гольф

Кюлли Крийс
, журналист
Тагайыги приглашает в мызный парк Тудулинна насладиться природой и поиграть в диск-гольф
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Одной из главных достопримечательностей Тудулинна наряду с двумя церквями является река Тагайыги, которая после вырубки кустарника просматривается сквозь деревья.
Одной из главных достопримечательностей Тудулинна наряду с двумя церквями является река Тагайыги, которая после вырубки кустарника просматривается сквозь деревья. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Тем, кто пойдет на концерт "Огни Тудулинна" 14 августа, также стоит осмотреть получивший новый облик мызный парк и прогуляться по благоустроенной деревне.

Территория старого мызного парка на восточной окраине центра деревни Тудулинна на берегу реки Тагайыги - живописное место, которое очень мало используется, отмечается в дизайн-проекте, выполненном четыре года назад в Алутагузе.

Парк нужно снова вернуть людям: очистить берега и открыть вид на реку, привести парк в порядок и проложить дорожки для прогулок.

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