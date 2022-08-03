Нарвский танк попросили вернуть обратно за реку - в Россию

Три общественные объединения в Нарве, смирившиеся с принципиальным решением эстонского правительства снять с постаментов советские военные памятники и в частности нарвский танк Т-34, попросили отправить конкретно этот танк обратно за реку - в Россию. Оттуда он и прибыл, как принято считать, в 1944 году.