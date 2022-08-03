Три общественные объединения в Нарве, смирившиеся с принципиальным решением эстонского правительства снять с постаментов советские военные памятники и в частности нарвский танк Т-34, попросили отправить конкретно этот танк обратно за реку - в Россию. Оттуда он и прибыл, как принято считать, в 1944 году.
Нарвский танк попросили вернуть обратно за реку - в Россию
С таким предложением письменно обратились в Нарвское горсобрание председатель общества российских граждан Владимир Зорин, председатель общества малолетних узников концлагерей Николай Алексеев, представитель нарвского общества "Память" Александр Рабеха. "До решения вопроса о передаче памятника просим отложить его демонтаж", - попросили обратившиеся председателя Нарвского горосбрания Владимира Жаворонкова.
Напомним, власти Нарвы прежде не изъявляли желания заниматься демонтажом памятника-танка. Принципиальное решение об этом приняли члены правительства ЭР, однако пока неясно, чьими руками, когда и как будут демонтированы советские военные памятники на административной территории Нарвы.
О готовности разместить у себя нарвский памятный танк ранее заявляли в Хийумааском военном музее Тахкуна и в Вайвараском музее Синимяэ.