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Нарвский танк попросили вернуть обратно за реку - в Россию

Северное побережье
Нарвский танк попросили вернуть обратно за реку - в Россию
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Танк Т-34, установленный в 1970 году на постаменте на эстонском берегу реки Нарва.
Танк Т-34, установленный в 1970 году на постаменте на эстонском берегу реки Нарва. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Три общественные объединения в Нарве, смирившиеся с принципиальным решением эстонского правительства снять с постаментов советские военные памятники и в частности нарвский танк Т-34, попросили отправить конкретно этот танк обратно за реку - в Россию. Оттуда он и прибыл, как принято считать, в 1944 году.

С таким предложением письменно обратились в Нарвское горсобрание председатель общества российских граждан Владимир Зорин, председатель общества малолетних узников концлагерей Николай Алексеев, представитель нарвского общества "Память" Александр Рабеха. "До решения вопроса о передаче памятника просим отложить его демонтаж", - попросили обратившиеся председателя Нарвского горосбрания Владимира Жаворонкова.

Напомним, власти Нарвы прежде не изъявляли желания заниматься демонтажом памятника-танка. Принципиальное решение об этом приняли члены правительства ЭР, однако пока неясно, чьими руками, когда и как будут демонтированы советские военные памятники на административной территории Нарвы.

О готовности разместить у себя нарвский памятный танк ранее заявляли в Хийумааском военном музее Тахкуна и в Вайвараском музее Синимяэ.

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