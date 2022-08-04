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Жители Сомпа хотят жить в красивом месте

Ирина Кивисельг
, журналист
Жители Сомпа хотят жить в красивом месте
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Многолюдным собрание не было, но из предложений горожан составили длинный список.
Многолюдным собрание не было, но из предложений горожан составили длинный список. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во вторник вечером в Сомпа состоялось первое публичное обсуждение для обновления программы развития Кохтла-Ярве. Горожане активно высказывали свои пожелания, на основе которых в ближайшем будущем и будет составлена программа развития города.

К вечеру погода устоялась, и чиновникам горуправления не пришлось искать крышу - собрание прошло на площадке около клуба. Ни теплый вечер, ни обещание угостить мороженым не помогло - многочисленным собрание не назовешь, но около трех десятков самых активных сомпасцев собрались, чтобы высказать и обсудить мысли о будущем. К слову, на 1 января текущего года в этой части Кохтла-Ярве зарегистрировано 657 человек.

Первой взяла слово Людмила Богданова, проживающая в этом микрорайоне с 1959 года.

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