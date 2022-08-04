Жители Сомпа хотят жить в красивом месте

К вечеру погода устоялась, и чиновникам горуправления не пришлось искать крышу - собрание прошло на площадке около клуба. Ни теплый вечер, ни обещание угостить мороженым не помогло - многочисленным собрание не назовешь, но около трех десятков самых активных сомпасцев собрались, чтобы высказать и обсудить мысли о будущем. К слову, на 1 января текущего года в этой части Кохтла-Ярве зарегистрировано 657 человек.