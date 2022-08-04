ВИДЕО ⟩ В Йыхви открылся магазин "Lidl"

К открытию в 8 часов утра собралось около полусотни человек, чтобы осмотреть новый магазин.

Строительство йыхвиского магазина и автостоянки вместе с благоустройством территории обошлось в 5,7 миллиона евро. В новом магазине будут работать 80 человек, и открыт он каждый день с 8.00 до 22.00.

У нового магазина торговый зал площадью 1400 кв. метров, с высокими потолками и широкими проходами.

Рядом со зданием расположена парковка на 120 широких мест, из которых два предусмотрены для людей с нарушениями двигательной функции и два для семей. Здесь же 16 безопасных мест для парковки велосипедов.

Председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа сказал, что каждый город хочет развиваться и открытие магазина "Lidl" наглядно демонстрирует, что Йыхви является развивающимся городом и создание 80 новых рабочих мест имеет большое значение. "Надеюсь, что у Йыхви появился хороший партнер, с которым мы сможем делать здесь большие и впечатляющие вещи", - сказал он.

Магазин "Lidl" в Йыхви - девятый в Эстонии и второй (после Нарвы) в Ида-Вирумаа.

Предприятие розничной торговли "Lidl", являющееся частью концерна розничной торговли "Schwarz", чья головная контора находится в Неккарзульме, одно из ведущих в области розничной продажи продуктов в Германии и Европе. "Lidl" представлен в 32 странах по всему миру и включает в себя 12000 магазинов и более 200 центров логистики в 31 стране. В "Lidl" занято более 360000 работников.