Цена на зерно летом упала, и риск продовольственных кризисов в мире стал ниже, чем весной. Цены на многие другие товары также упали, но надеяться на снижение стоимости потребительской корзины в Эстонии все же не стоит, пишет rus.err.ee.
Падение цен на зерно дает надежду избежать масштабных продовольственных кризисов
Если в середине мая цена на зерно была около 400 евро за тонну, то сейчас она упала на одну пятую. Менеджер по зерновым продуктам Scandagra Eesti Марге Пяхкель пояснила, что снижение цен частично связано с фондами, которые летом продали весенние инвестиции. С другой стороны, из-за высокой цены упал спрос.
"Для стран-покупателей, которые импортируют, цена была очень высокой, и они не могли покупать пшеницу по таким высоким ценам. Отсюда и пошло давление на цены, можно сказать, в какой-то момент для покупателей был достигнут предел", – сказала Пяхкель.
Пяхкель добавила, что в этом году в Европе будет хороший урожай – это также снизит цены на пшеницу. Рекордный урожай ожидается и в России.
"Оттуда ожидаются недостающие 10-15 млн тонн пшеницы для мирового рынка", – отметила она.
С другой стороны, украинский экспорт пшеницы, вероятно, будет в два раза меньше, чем в прошлом году, добавила Пяхкель. По этой причине весной были опасения широкомасштабного продовольственного кризиса на Ближнем Востоке и в Африке. Теперь кажется, что этот страх в итоге не сбудется. Но опасность полностью не исчезла.
Если Россия решит ограничить экспорт пшеницы, это может привести к дефициту. Урожай другой сельскохозяйственной продукции тоже может быть не таким обильным. Например, жара в Европе и Америке угрожает кукурузе. Несмотря на падение цен, цена пшеницы за тонну на 50-70 евро выше, чем до войны. Подобным образом снизились цены на многие продукты сырья, за исключением газа. Экономический аналитик банка LHV Кристо Ааб приводит в пример цены на древесину.
"По сравнению с их пиками цены на древесину на мировом рынке упали в три раза. За последний месяц они упали на двадцать процентов. Правда, цены все еще на 20-25 процентов выше, чем до пандемии, когда цена на древесину начала расти", – пояснил Ааб.
По его словам, в ближайшие месяцы снижения цен точно ждать не стоит. "Эти процессы идут не настолько быстро, чтобы цены на мировом рынке сказались на нашей продовольственной корзине или наших производителях продуктов питания. Я бы скорее сказал, что это побуждает их сейчас не повышать цены или думать о том, что осенью не придется поднимать цены настолько высоко, как планировалось", – заключил он.