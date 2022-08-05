Падение цен на зерно дает надежду избежать масштабных продовольственных кризисов

Если в середине мая цена на зерно была около 400 евро за тонну, то сейчас она упала на одну пятую. Менеджер по зерновым продуктам Scandagra Eesti Марге Пяхкель пояснила, что снижение цен частично связано с фондами, которые летом продали весенние инвестиции. С другой стороны, из-за высокой цены упал спрос.

"Для стран-покупателей, которые импортируют, цена была очень высокой, и они не могли покупать пшеницу по таким высоким ценам. Отсюда и пошло давление на цены, можно сказать, в какой-то момент для покупателей был достигнут предел", – сказала Пяхкель.

Пяхкель добавила, что в этом году в Европе будет хороший урожай – это также снизит цены на пшеницу. Рекордный урожай ожидается и в России.

"Оттуда ожидаются недостающие 10-15 млн тонн пшеницы для мирового рынка", – отметила она.

С другой стороны, украинский экспорт пшеницы, вероятно, будет в два раза меньше, чем в прошлом году, добавила Пяхкель. По этой причине весной были опасения широкомасштабного продовольственного кризиса на Ближнем Востоке и в Африке. Теперь кажется, что этот страх в итоге не сбудется. Но опасность полностью не исчезла.