Директор Нарвской госгимназии: пора задуматься о поиске учителей

"До конкурсов у нас еще есть время, но мы уже составляем план найма, чтобы понять, кто будет работать в Нарвской гимназии. И в случае Нарвы следует также подумать о мерах поддержки, например, для учителей с недостаточным уровнем владения языком", – рассказала ERR директор Нарвской государственной гимназии Тейви Габриель.

Директор надеется, что поиску учителей поспособствуют современная рабочая среда новой школы и более гибкая организация труда.

По словам Габриель, профессия учителя поменялась: "Учитель не просто ведет урок, имея 21 урок в неделю. В зависимости от своих интересов он может выполнять немного иную работу, например, быть ментором, партнером по развитию для молодых педагогов. Такие возможности уже были опробованы в государственных гимназиях, они отлично работают. Из общения с учителями следует, что они очень ценят гибкость, например, возможность в один год давать больше уроков, а во второй сосредоточиться на темах развития".

Габриель отметила, что очень ждет осени, чтобы собраться с коллегами и обсудить свои идеи с учениками и родителями.