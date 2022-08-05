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При пожаре в зерносушилке в Вильяндиском уезде сгорело две тонны зерна

Северное побережье
При пожаре в зерносушилке в Вильяндиском уезде сгорело две тонны зерна
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Фото: Pästeamet

В зерносушилке в Вильяндимаа сгорело две тонны зерна, сообщает Спасательный департамент.

Сообщение о пожаре из деревни Ээснурга Вильяндиского уезда поступило в центр тревоги в четверг в 16:45, сообщил Спасательный департамент.

В расположенной в деревне зерносушилке загорелось зерно.

К моменту прибытия спасателей работники предприятия уже сбили пламя порошковыми огнетушителями и водой.

Спасатели выгрузили зерно из сушилки и погасили пожар.

Погибло примерно две тонны ячменя.

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