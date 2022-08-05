В зерносушилке в Вильяндимаа сгорело две тонны зерна, сообщает Спасательный департамент.
При пожаре в зерносушилке в Вильяндиском уезде сгорело две тонны зерна
При пожаре в зерносушилке в Вильяндиском уезде сгорело две тонны зерна
Сообщение о пожаре из деревни Ээснурга Вильяндиского уезда поступило в центр тревоги в четверг в 16:45, сообщил Спасательный департамент.
В расположенной в деревне зерносушилке загорелось зерно.
К моменту прибытия спасателей работники предприятия уже сбили пламя порошковыми огнетушителями и водой.
Спасатели выгрузили зерно из сушилки и погасили пожар.
Погибло примерно две тонны ячменя.