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Горожане активно обсуждают будущее

Ирина Кивисельг
, журналист
Горожане активно обсуждают будущее
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В среду вечером детскую площадку в Кява заняли взрослые - впрочем, места и детишкам хватило.
В среду вечером детскую площадку в Кява заняли взрослые - впрочем, места и детишкам хватило. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Продолжается публичное обсуждение будущей программы развития Кохтла-Ярве. В среду и четверг состоялись встречи с жителями Кява и Кукрузе - в каждой из этих малых частей города проживает около пятисот человек.

Кявасцы собирались на детской площадке на улице Ыуна, которая вполне оправдывает свое название - яблоками была усыпана и площадка, и дорога к ней. Людей собралось немного, но они активно высказывали свои пожелания.

Самая большая проблема - канализация, централизованной здесь нет. Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль сразу предупредил: в ближайшие четыре года даже обсуждать эту тему не будут, недавно проводили опрос, на который откликнулось лишь полсотни заинтересованных, а исследования показали, что строительство централизованной канализации экономически неоправданно - можно найти другие решения, которые и обсудили персонально. Тем не менее предложение записали и будут рассматривать - возможно, что в будущем город вернется к этой теме.

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