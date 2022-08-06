Горожане активно обсуждают будущее

Кявасцы собирались на детской площадке на улице Ыуна, которая вполне оправдывает свое название - яблоками была усыпана и площадка, и дорога к ней. Людей собралось немного, но они активно высказывали свои пожелания.

Самая большая проблема - канализация, централизованной здесь нет. Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль сразу предупредил: в ближайшие четыре года даже обсуждать эту тему не будут, недавно проводили опрос, на который откликнулось лишь полсотни заинтересованных, а исследования показали, что строительство централизованной канализации экономически неоправданно - можно найти другие решения, которые и обсудили персонально. Тем не менее предложение записали и будут рассматривать - возможно, что в будущем город вернется к этой теме.