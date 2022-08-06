Продолжается публичное обсуждение будущей программы развития Кохтла-Ярве. В среду и четверг состоялись встречи с жителями Кява и Кукрузе - в каждой из этих малых частей города проживает около пятисот человек.
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Горожане активно обсуждают будущее
Горожане активно обсуждают будущее
Кявасцы собирались на детской площадке на улице Ыуна, которая вполне оправдывает свое название - яблоками была усыпана и площадка, и дорога к ней. Людей собралось немного, но они активно высказывали свои пожелания.