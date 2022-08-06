Генеральный директор Департамента охраны памятников старины Лийза Пакоста на встрече в Ида-Вирумаа с самоуправленческими руководителями призвала их к более содержательному сотрудничеству с департаментом и пообещала жителям больше предлагать информации и общения на русском языке.
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Самоуправления ждут от Департамента охраны памятников старины больше денег и гибкости
Самоуправления ждут от Департамента охраны памятников старины больше денег и гибкости
Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст с гордостью рассказала об имеющей культурно-историческую ценность улице Пикк в поселке Тойла, на которой расположено несколько находящихся под охраной памятников старины, однако вынуждена была признать, что на мызе Кукрузе при консервации старой сушилки довелось столкнуться с нехваткой денег.