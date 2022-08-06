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Самоуправления ждут от Департамента охраны памятников старины больше денег и гибкости

Кюлли Крийс
, журналист
Самоуправления ждут от Департамента охраны памятников старины больше денег и гибкости
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Городские власти Кохтла-Ярве ломают голову над тем, какое применение найти совершенно опустевшему школьному зданию в старом городе.
Городские власти Кохтла-Ярве ломают голову над тем, какое применение найти совершенно опустевшему школьному зданию в старом городе. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Генеральный директор Департамента охраны памятников старины Лийза Пакоста на встрече в Ида-Вирумаа с самоуправленческими руководителями призвала их к более содержательному сотрудничеству с департаментом и пообещала жителям больше предлагать информации и общения на русском языке.

Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст с гордостью рассказала об имеющей культурно-историческую ценность улице Пикк в поселке Тойла, на которой расположено несколько находящихся под охраной памятников старины, однако вынуждена была признать, что на мызе Кукрузе при консервации старой сушилки довелось столкнуться с нехваткой денег.

- Пособие от Департамента охраны памятников старины мы получили, однако ценовое предложение оказалось в три раза выше, чем мы рассчитывали вместе с долевым участием волости. Так что мы перевели пособие обратно, и эта работа до сих пор не сделана. Департамент проявил большое понимание и не требовал от нас настоятельно этой консервации.

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