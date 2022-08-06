Самоуправления ждут от Департамента охраны памятников старины больше денег и гибкости

Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст с гордостью рассказала об имеющей культурно-историческую ценность улице Пикк в поселке Тойла, на которой расположено несколько находящихся под охраной памятников старины, однако вынуждена была признать, что на мызе Кукрузе при консервации старой сушилки довелось столкнуться с нехваткой денег.

- Пособие от Департамента охраны памятников старины мы получили, однако ценовое предложение оказалось в три раза выше, чем мы рассчитывали вместе с долевым участием волости. Так что мы перевели пособие обратно, и эта работа до сих пор не сделана. Департамент проявил большое понимание и не требовал от нас настоятельно этой консервации.