Департамент: мертвую рыбу со дна реки Умбуси придется убирать еще несколько недель

По оценке ведомства, речь идет о загрязнении среднего масштаба, которое случается в Эстонии раз в десять лет.

Департамент окружающей среды получил уведомление о том, что вода в реке Умбуси подозрительного цвета, 30 июля. Выяснилось, что в ливневую канализацию с фермы Pajusi ABF просочился силосный сок. К четвергу было обнаружено около 2500 мертвых рыб, а в пятницу из воды в большом количестве начали доставать мертвых водных животных.

"Сильный ливень подхватил силосные соки, кислоту, используемую при консервировании силоса, и перекрыл силосный колодец. Оттуда загрязнение через наружный дренаж попало в канаву. Это самые мрачные недели в моей жизни, ужаснейший ущерб", – сказал председатель правления Pajusi ABF Лембит Паал.

Местные жители многие годы пытаются восстановить богатство видов в реке Умбуси, и охватившее 35 километров реки загрязнение было для них словно гром среди ясного неба.

"Озеро Лустивере и река Умбуси очень богаты видами, в них обитает более 13 видов рыб. Мы обнаружили мертвую рыбу всех видов. Не знаем, как это загрязнение повлияет на икру и мальков. Все местные в шоке, для нас это катастрофа", – прокомментировал случившееся "Актуальной камере" доброволец Арбо Коллер.

"Почему гибнут водяные крысы, они ведь не дышат жабрами? Мы обсуждаем сейчас запрет на лов рыбы в Умбуси", – добавил доброволец Тойво Тынсон.

Результаты анализов загрязнения будут готовы к 10 августа, после чего Департамент окружающей среды определится с размером штрафа для Pajusi ABF.

"Наказание будет назначено после выяснения обстоятельств. Закон допускает штраф до 400 000 евро. Загрязнение такого масштаба случается раз в десять лет. К счастью, это водоем с проточной водой, вода постоянно поступает и очищается", – сообщила руководитель бюро надзора Йыгевамааского отделения Департамента окружающей среды Дора Кукк.