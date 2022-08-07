Премьер-министр едет в Нарву, чтобы поговорить о сносе памятников

Как сообщила Кая Каллас, она обсудит 8 августа в Нарве с руководителями двух соседних самоуправлений напряженность, возникшую вокруг монументов. Она хочет на месте разъяснить решение правительства, почему монументы, установленные при советской власти, необходимо убрать из публичного пространства.

- Правительство считает очень важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции, но это нужно делать таким образом, который для Эстонии не ассоциируется со страданиями людей под гнетом советской оккупации и не поддерживает войну в Украине. Память нельзя использовать для оправдания вражды и насилия, направленных против других национальностей или людей. Никто не запрещает чтить память погибших, но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу, - сказала премьер-министр накануне своего визита в Нарву.