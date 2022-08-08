Одна гостиница "Noorus" скоро закроется, вторая - на грани закрытия

Компания "Noorus" в июле предупредила о возможном сокращении 183 работников, то есть практически всех. Сейчас, в августе, сокращения уже в процессе, но насколько массовым оно окажется в итоге осенью - покажет время, о чем рассказал член правления ТОО "Noorus" Дмитрий Антонов. Он повторил, что принимать такое решение заставляют прежде всего цены на газ и электроэнергию. "Мы находимся сейчас в такой критической ситуации, когда уже выживаем, а если станет еще хуже, то будет совсем печально", - признал руководитель.

По словам Антонова, "Noorus" с большой надеждой ждет известий от эстонского правительства, которое намеревается каким-то образом компенсировать бизнесу и населению рост цен на энергоносители. "Если они это запустят за самое ближайшее время - и это будет видно, тогда мы останемся работать, если же нет - то не останется смысла вести бизнес ради причинения убытков фирме и загонять ее в банкротство".

Если еще нет окончательного решения насчет большой гостиницы "Noorus SPA Hotel" и аквапарка, то решение о закрытии с сентября эконом-гостиницы "Liivarand SPA Hotel" уже принято, осенние бронировки не оформляются.

Как пояснил Антонов, спрос на гостиницы всегда был очень эластичным, зависящим от благосостояния и платежеспособности людей: "Когда людям нечем платить за электричество и продукты, они не будут покупать ни украшения, ни машины, не будут оставлять деньги в гостиницах". В этих условиях первой потеряла клиентов эконом-гостиница, так как малосостоятельные люди обеднели быстрее и сильнее, нежели средний класс. Наполняемость "Liivarand" в сентябре предвидится всего на два процента, поэтому гостиницу решено закрыть до лучших времен.

Большой "Noorus SPA Hotel" с аквапарком в силу ориентированности на семьи успешно проработает до конца летних каникул. "Мы будем стараться сохранять "Noorus" до последнего, если сохранится надежда на поддержку бизнесу со стороны государства".

Антонов также отметил, что в успехе гостиничного бизнеса в Нарва-Йыэсуу российские клиенты играют сравнительно небольшую роль, их доля в числе клиентов "Noorus" - 16 процентов. В этом смысле намного критичнее высочайший уровень инфляции и обеднение населения в Эстонии.