ПРИЕМ-2022 ⟩ В Ида-Вирумааском профцентре прошлая неделя была жаркой не только из-за погоды

Во время приемной кампании, основная часть которой завершилась в минувшую пятницу, в Ида-Вирумааский центр профобразования поступило примерно 2500 заявлений. План набора - 1300 человек, что на сто больше прошлогоднего.
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В Ида-Вирумааском профцентре прошлая неделя была жаркой не только из-за погоды
Секретарь приемной комиссии Анна Дудник сказала, что на полдень пятницы заявлений поступило на 170 больше, чем в прошлом году в конце кампании, но так как разрешали кандидировать сразу на две специальности, то по количеству абитуриентов меньше - 1176.