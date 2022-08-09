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ПРИЕМ-2022 ⟩ В Ида-Вирумааском профцентре прошлая неделя была жаркой не только из-за погоды

Ирина Кивисельг
, журналист
В Ида-Вирумааском профцентре прошлая неделя была жаркой не только из-за погоды
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Анна Дудник (слева), как и другие сотрудники приемной комиссии, приняли не один десяток заявлений на учебу.
Анна Дудник (слева), как и другие сотрудники приемной комиссии, приняли не один десяток заявлений на учебу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Во время приемной кампании, основная часть которой завершилась в минувшую пятницу, в Ида-Вирумааский центр профобразования поступило примерно 2500 заявлений. План набора - 1300 человек, что на сто больше прошлогоднего.

Секретарь приемной комиссии Анна Дудник сказала, что на полдень пятницы заявлений поступило на 170 больше, чем в прошлом году в конце кампании, но так как разрешали кандидировать сразу на две специальности, то по количеству абитуриентов меньше - 1176.

- Последняя неделя была жаркой не только из-за погоды, - подчеркивает она, - принимали около ста человек в день. В Нарве, Силламяэ и Йыхви - везде очереди. Но так обычно и бывает - самая большая активность, когда открывают прием, в это время больше поступает дигитальных заявлений. В конце приносят документы сами, так что к очередям в приемной комиссии мы готовы.

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