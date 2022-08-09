ПРИЕМ-2022 ⟩ В Ида-Вирумааском профцентре прошлая неделя была жаркой не только из-за погоды

Секретарь приемной комиссии Анна Дудник сказала, что на полдень пятницы заявлений поступило на 170 больше, чем в прошлом году в конце кампании, но так как разрешали кандидировать сразу на две специальности, то по количеству абитуриентов меньше - 1176.

- Последняя неделя была жаркой не только из-за погоды, - подчеркивает она, - принимали около ста человек в день. В Нарве, Силламяэ и Йыхви - везде очереди. Но так обычно и бывает - самая большая активность, когда открывают прием, в это время больше поступает дигитальных заявлений. В конце приносят документы сами, так что к очередям в приемной комиссии мы готовы.