Кая Каллас в Нарве встретилась с местными властями, чтобы обсудить демонтаж памятников

Премьер-министр Кая Каллас отправилась с визитом в Ида-Вирумаа, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг монументов советского времени с представителями Нарвской мэрии и городского собрания, а также с властями Нарва-Йыэсуу.

Встреча с представителями местных властей началась 8 августа в 13.00 в закрытом режиме. Об итогах обсуждения расскажут на пресс-конференции.

После встречи представители Нарвского горсобрания передают премьер-министру в руки документ, где предлагают мирное решение в вопросе демонтажа Нарвского памятника “Танк-34”.

Как сказано в пресс-сообщении Нарвского горсобрания, "в последние дни действия и выступления членов правительства не оставляют сомнений, что судьба нашего памятника "Танк Т-34" решена, вне зависимости от мнения и действий жителей Нарвы".

"Он будет демонтирован с постамента и «убран из публичного пространства», так сформулирована цель этих действий. Безусловно, силовое решение вопроса спровоцирует серьезный конфликт жителей и государственной власти. Но сегодня точно такую же опасность для людей, для страны, для всех культурных, интеграционных, экономических и исторических процессов несут также призывы сохранить памятник в его сегодняшнем виде, призывать к этому - значит тоже провоцировать новые конфликты и новые опасные для общества события".

Депутаты Нарвского Городского собрания, осознавая культурную ценность памятника, поддерживая желание жителей сохранить "Танк Т-34", как важное историческое наследие, предлагают мирное решение этого сложнейшего и очень резонансного сегодня вопроса:

Перенести памятник "Танк Т-34" из публичного пространства временно на одну из закрытых городских территорий, изменив его статус с памятника на музейный экспонат.

Для определения нового месторасположения музейного экспоната "Танк Т-34" создать совместную рабочую группу, в состав которой войдут представители всех фракций Нарвского Городского собрания, профильных некоммерческих объединений и других общественных организаций города.

Разработать рабочей группой в сотрудничестве с депутатским корпусом и жителями города Нарва совместное решение о сохранении и экспонировании музейного экспоната "Танк Т-34", основываясь на действующей законодательной базе, а также учитывая законодательные акты, которые будут приняты Правительством Эстонской республики в ближайшее время.

"Мы считаем, что такое компромиссное решение позволит избежать раскола гражданского общества, возникновения конфликтных ситуаций и непоправимых последствий. Мы открыты к диалогу и сотрудничеству", - сказали представители Нарвского горсобрания в официально распространенном заявлении.

"Северное побережье" продолжает следить за ходом событий.