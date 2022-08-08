Входящие в нарвскую правящую коалицию фракции "Narva Tulevik" и "Eesti 200" объявили, что решение о демонтаже памятника-танка примет уже на следующей неделе Нарвское горсобрание. Танк поначалу перевезут на хранение на огражденную территорию.
Нарвские депутаты сказали премьер-министру, что готовы поднять руки за демонтаж танка
Две находящиеся у власти в Нарве политические силы решили в воскресенье, что при первой же возможности созовут заседание горсобрания, которое поручит Нарвской горуправе перенос танка. Мэр Катри Райк полагает, что горсобрание могло бы решить это в предстоящий вторник и танк мог бы исчезнуть через две недели.
Увезут в закрытое и безопасное место
В Нарву 8 августа прибыла премьер-министр Кая Каллас, которой представители горсобрания передали заявление, в котором говорится следующее: "Учитывая решение правительства Эстонской Республики устранить из эстонского публичного пространства все красноармейские памятники, а также демонстрации, к которым привело это решение в Нарве, мы принимаем решение при первой же возможности созвать заседание Нарвского горсобрания, на котором примем решение поручить Нарвскому горуправлению демонтаж нарвского танка и перевоз его на временное хранение в закрытое и безопасное место на территории города Нарва.
Поскольку общественный интерес к этому памятнику велик, то мы создадим при Нарвском горсобрании временную комиссию, которая примет решения о будущем всех находящихся во владении города Нарва "красных" памятников. Создать такую комиссию предложили жители Нарвы, и мы считаем это правильным шагом в обстановке, когда мы должны достичь ясности относительно судьбы всех расположенных на территории Нарвы красноармейских и советских памятников".
По словам руководителя Нарвского отделения партии "Eesti 200" Дениса Ларченко, при внесении предложения исходят из желания снять возникшее вокруг танка напряжение. "Мы должны принять решения о будущем нарвских "красных" памятников, и это должны сделать сами нарвитяне. Мы очень хорошо понимаем, какое напряжение создала в обществе тема нарвского танка, и мы не хотим тянуть с процессом, ведь напряжение усиливается. Никто в Нарве не хочет повторения бронзовой ночи, и мы видим решение этого вопроса в тесном сотрудничестве с местными организациями. Мы искренне надеемся, что оппозиция горсобрания тоже поддержит наше предложение и мы сможем продвинуться с этой темой дальше", - подчеркнул Ларченко.
Нарвское горсобрание якобы готово проголосовать
Председатель процентристской оппозиционной фракции "Kesk" в Нарвском горсобрании Татьяна Стольфат в комментарии подчеркнула, что коалиция и оппозиция сегодня едины в данном остром вопросе о демонтаже танка. "Мы считаем, что способны сделать это сами совместно с горожанами и некоммерческими объединениями, которые занимаются памятью о наших предках и тех событиях, которые здесь были", - сказала лидер нарвских центристов.
Зампредседателя фракции "Kesk" Александр Ефимов на вопрос о том, как они объяснят своим избирателям будущее решение о демонтаже танка, ответил уклончиво: "Сначала пусть правительство объяснит свое решение".
- Мы в этой ситуации выбираем одно из тех решений, которое будет наиболее приемлемым, хоть и не идеальным, - признал Ефимов.
Как заметил председатель фракции "Narva Heaks" Алексей Евграфов, большинство депутатов горсобрания готовы поднять руки за решение о демонтаже танка-памятника. В противном случае - если поддержки большинства вдруг не окажется - правительство в лице Каи Каллас однозначно пообещало решить вопрос своими силами в кратчайший срок.
- Выбирая из двух зол меньшее и как бы больно ни было, нам самим надо принять это решение и дальше распоряжаться танком, - объяснил Евграфов.
По его словам, коллегиальное решение депутатов горсобрания в данном случае нужно, поскольку к данному вопросу большой общественный интерес.
- Данный танк хотя имеет балансовую стоимость ноль евро - и, казалось бы, горуправа могла бы сама распоряжаться этим городским имуществом, но мы вспоминаем историю с тоже городским макетом Старой Нарвы: экспертиза макета показала совершенно другие цифры. Поэтому тут тоже пришлось бы заказывать экспертизу (танка-памятника), оценивать его и так далее - долгая по времени волокита, а этого времени Нарва может не иметь, исходя из заявления Каи Каллас и правительства, - объяснил Евграфов, почему решение о демонтаже танка нарвские депутаты примут сами как можно скорее.
Танк могут демонтировать к концу августа
По мнению Татьяны Стольфат, очень быстро демонтировать танк все же не получится - процедурные вопросы займут время. Алексей Евграфов тоже напомнил, что как минимум неделя требуется для созыва депутатов горсобрания на внеочередное заседание, предварительно намеченное на 16 августа.
Тем не менее Евграфов полагает, что Нарва может успеть демонтировать памятник до сентября. Танк будет перемещен на временную площадку, после чего будет готовиться новое постоянное место его экспонирования, но где именно оно будет - вопрос еще открытый.
По словам Евграфова, вслед за танком речь пойдет потом о демонтаже и других советских военных памятников, над чем сейчас работает эстонское правительство. Нарва хотела бы поступить с ними так же, как и с танком, то есть оставить у себя. Причем, как заметил Евграфов, другие памятники окажутся более сложным инженерным вопросом, ведь не все они перемещаются так же легко, как танк.
- Как бы странно это ни звучало, но танк - самое легкое, что можно снять. Например, памятник "Три штыка", который я не знаю как устроен и забетонирован, тоже надо будет как-то переместить, - привел пример Алексей Евграфов.
Кая Каллас: танк должен быстро исчезнуть
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 8 августа прибыла в приграничный город, чтобы встретиться с членами горсобрания и объяснить им, почему правительство планирует убрать все "красные" памятники из общественного пространства по всей Эстонии. Она пояснила, что война в Украине вскрыла раны, которые у многих живущих в Эстонии людей уже успели зарубцеваться. "Эти памятники причиняют боль и тем, кто пострадал при советской власти, и тем, для кого они являются символами агрессии против Украины", - сказала премьер-министр.
По словам Каи Каллас, правительство ожидает, что нарвский танк и другие "красные" памятники в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии должны быстро исчезнуть, потому что чем дальше, тем больше будет расти напряженность. "Эстония - наш общий дом, и никто не хочет, чтобы его дом разрушили и сровняли с землей", - сказала она, добавив, что если нарвское самоуправление все же начнет действовать с танком неприемлемым для правительства образом, то государство вмешается.
Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что горсобрание сможет собраться для принятия решения о демонтаже танка в предстоящий вторник, а перенос памятника будет возможен через две недели. По мнению Каи Каллас, это нужно сделать быстрее.
По словам Каи Каллас, памятники, представляющие культурную и историческую ценность, планируется размещать в музеях, а воинские захоронения обозначать нейтральным образом.
Если Кая Каллас сказала, что не собирается идти и разговаривать с людьми, которые дежурят у танка-памятника, то по словам Катри Райк, они планируют пойти и дать разъяснения людям.
Хотя Райк сказала, что Нарва стала городом одного танка, что точно не так, она добавила, что для нарвитян важно, чтобы этот танк Т-34 остался в Нарве.
И Райк, и Каллас подтвердили, что вопрос памятников нужно решать быстро, потому что жителям Эстонии предстоит столкнуться с общими проблемами, решением которых необходимо заниматься, начиная от высокой инфляции, заканчивая резким подорожанием энергоносителей.