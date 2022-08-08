Нарвские депутаты сказали премьер-министру, что готовы поднять руки за демонтаж танка

Танк могут демонтировать к концу августа

По мнению Татьяны Стольфат, очень быстро демонтировать танк все же не получится - процедурные вопросы займут время. Алексей Евграфов тоже напомнил, что как минимум неделя требуется для созыва депутатов горсобрания на внеочередное заседание, предварительно намеченное на 16 августа.

Тем не менее Евграфов полагает, что Нарва может успеть демонтировать памятник до сентября. Танк будет перемещен на временную площадку, после чего будет готовиться новое постоянное место его экспонирования, но где именно оно будет - вопрос еще открытый.

По словам Евграфова, вслед за танком речь пойдет потом о демонтаже и других советских военных памятников, над чем сейчас работает эстонское правительство. Нарва хотела бы поступить с ними так же, как и с танком, то есть оставить у себя. Причем, как заметил Евграфов, другие памятники окажутся более сложным инженерным вопросом, ведь не все они перемещаются так же легко, как танк.

- Как бы странно это ни звучало, но танк - самое легкое, что можно снять. Например, памятник "Три штыка", который я не знаю как устроен и забетонирован, тоже надо будет как-то переместить, - привел пример Алексей Евграфов.

Кая Каллас: танк должен быстро исчезнуть

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 8 августа прибыла в приграничный город, чтобы встретиться с членами горсобрания и объяснить им, почему правительство планирует убрать все "красные" памятники из общественного пространства по всей Эстонии. Она пояснила, что война в Украине вскрыла раны, которые у многих живущих в Эстонии людей уже успели зарубцеваться. "Эти памятники причиняют боль и тем, кто пострадал при советской власти, и тем, для кого они являются символами агрессии против Украины", - сказала премьер-министр.

По словам Каи Каллас, правительство ожидает, что нарвский танк и другие "красные" памятники в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии должны быстро исчезнуть, потому что чем дальше, тем больше будет расти напряженность. "Эстония - наш общий дом, и никто не хочет, чтобы его дом разрушили и сровняли с землей", - сказала она, добавив, что если нарвское самоуправление все же начнет действовать с танком неприемлемым для правительства образом, то государство вмешается.

Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что горсобрание сможет собраться для принятия решения о демонтаже танка в предстоящий вторник, а перенос памятника будет возможен через две недели. По мнению Каи Каллас, это нужно сделать быстрее.

По словам Каи Каллас, памятники, представляющие культурную и историческую ценность, планируется размещать в музеях, а воинские захоронения обозначать нейтральным образом.

Если Кая Каллас сказала, что не собирается идти и разговаривать с людьми, которые дежурят у танка-памятника, то по словам Катри Райк, они планируют пойти и дать разъяснения людям.

Хотя Райк сказала, что Нарва стала городом одного танка, что точно не так, она добавила, что для нарвитян важно, чтобы этот танк Т-34 остался в Нарве.

И Райк, и Каллас подтвердили, что вопрос памятников нужно решать быстро, потому что жителям Эстонии предстоит столкнуться с общими проблемами, решением которых необходимо заниматься, начиная от высокой инфляции, заканчивая резким подорожанием энергоносителей.