Перед зданием Нарвского горсобрания прошло стихийное собрание горожан, ждущих от местных властей разъяснений насчет будущего всех советских военных памятников в одном комплексе. Полиция наблюдала за происходящим со стороны.
СТРАСТИ ВОКРУГ ПАМЯТНИКОВ ⟩ В Нарве на площади прошло новое стихийное собрание людей
Людей призвал собраться на Петровской площади у Нарвского горсобрания известный местный активист Айво Петерсон, действующий от имени некоммерческого объединения "Koos rahu eest Eestis". Порядка 20-30 человек послушали агитатора - собрались, но не понимали цели, в замешательстве ожидая неизвестно чего.
В то же самое время Петерсон и несколько его сподвижников вели за закрытми дверями встречу с мэром Нарвы Катри Райк и зампредседателя горсобрания Наталией Умаровой. Затем Петерсон объяснил "Северному побережью", с чем они пришли к власти.
- Наша организация считает, что надо решать вопрос не танка, а всех нарвских памятников одним пакетом. Мы предлагаем власти открыть где-то здесь в будущем мемориальный комплекс, куда можно было бы убрать практически все памятники, - рассказал Петерсон.
Он назвал предстоящий демонтаж одного только танка "отрубанием хвоста по частям", ведь потом все повторится с каким-то другим памятником. "Вопрос стоит не только о танке", - напомнил он.
Кроме этого, Петерсон высказал сомнение в конституционности того давления на нарвское самоуправление, которое оказывает эстонское правительство. Он призвал сперва продемонстрировать общественности административные акты, которыми правительство руководствуется, запугивая Нарву и заставляя ее демонтировать танк. "Ни одного документа нет о том, о чем идет речь, а наши здесь (власти) уже бегают", - прокомментировал недовольный активист.
Мэр Нарвы Катри Райк после встречи сказала, что отчасти согласна с пришедшими людьми, хотя они ругались и критиковали власть. Райк повторила сказанное накануне, что в Нарве при горсобрании будет создана специальная комиссия о памятниках с привлечением широкого круга общественных объединений и политических сил. "Это будет комиссия о памятниках, а не комиссия о танке, и она будет решать вопрос комплексно", - подчеркнула мэр.
- Будем решать вопрос о памятниках вместе взятых, чтоб не начинать каждый месяц заниматься каким-то очередным памятником. Ведь таких памятников в Нарве и около города приблизительно двадцать, и хватило бы работы на двадцать месяцев, - прокомментировала Райк.
Как сообщила Катри Райк, власти Нарвы решили, что танк после снятия с постамента поместят на закрытую территорию за забор и под охрану, но куда конкретно - еще не решено. В какой день это произойдет - вопрос тоже еще открытый.
После переезда на новую территорию на танк будет направлена видеокамера, и трансляцию выведут, как предполагается, на городской веб-сайт. Райк надеется, что общественное напряжение тогда понизится, а ныне охраняющие танк люди наконец вернутся по домам и к повседневным делам.
- Если напряжение останется высоким, то, как сказала премьер-министр, государство само решит этот вопрос по-своему. Государство ссылается на Закон об охране общественного порядка, - напомнила Райк.
Айво Петерсон добавил, что его и его сторонников совершенно не устраивает, что танк после снятия с постамента поставят на какую-то закрытую территорию, куда горожане не будут иметь доступ, а будет только видеонаблюдение.