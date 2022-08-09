СТРАСТИ ВОКРУГ ПАМЯТНИКОВ ⟩ В Нарве на площади прошло новое стихийное собрание людей

Людей призвал собраться на Петровской площади у Нарвского горсобрания известный местный активист Айво Петерсон, действующий от имени некоммерческого объединения "Koos rahu eest Eestis". Порядка 20-30 человек послушали агитатора - собрались, но не понимали цели, в замешательстве ожидая неизвестно чего.

В то же самое время Петерсон и несколько его сподвижников вели за закрытми дверями встречу с мэром Нарвы Катри Райк и зампредседателя горсобрания Наталией Умаровой. Затем Петерсон объяснил "Северному побережью", с чем они пришли к власти.

Айво Петерсон. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

- Наша организация считает, что надо решать вопрос не танка, а всех нарвских памятников одним пакетом. Мы предлагаем власти открыть где-то здесь в будущем мемориальный комплекс, куда можно было бы убрать практически все памятники, - рассказал Петерсон.

Он назвал предстоящий демонтаж одного только танка "отрубанием хвоста по частям", ведь потом все повторится с каким-то другим памятником. "Вопрос стоит не только о танке", - напомнил он.

Кроме этого, Петерсон высказал сомнение в конституционности того давления на нарвское самоуправление, которое оказывает эстонское правительство. Он призвал сперва продемонстрировать общественности административные акты, которыми правительство руководствуется, запугивая Нарву и заставляя ее демонтировать танк. "Ни одного документа нет о том, о чем идет речь, а наши здесь (власти) уже бегают", - прокомментировал недовольный активист.