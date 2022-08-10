Депутаты Нарвского горсобрания соберутся на внеочередное заседание 15 августа, в час дня. Все они или большинство должны будут поднять руки за демонтаж танка с постамента, что само по себе очень не нравится многим их избирателям.
Окончательное решение о демонтаже танка Нарва примет в понедельник
К заседанию подготовлен проект решения, согласно которому горсобрание даст задание Нарвской горуправе убрать "танк-монумент" из общественного пространства, чтобы сохранить его в Нарве в качестве музейного объекта.
Деньги для исполнения этого решения горуправе предписано найти в дополнительном бюджете города.
Вторым пунктом повестки дня внеочередного заседания Нарвского горсобрания 15 августа значится создание временной комиссии, названной - "комиссия городского собрания по историческому наследию". Она должна будет заняться выработкой предложений по другим военным советским памятникам в Нарве и окрестностях города. Она же сможет делать предложение о переименованиях на карте города.
Предлагается дать комиссии срок работы до 31 августа 2023 года.
Выборы председателя, зампредседателя и остальных членов новой комиссии - всего 15 человек - должны пройти в горсобрании в тот же день.
Напомним, депутаты Нарвского горсобрания 8 августа напрямую обратились к премьер-министру Эстонии Кае Каллас с предложением о том, что Нарва своими силами уберет памятник-танк, а взамен получит возможность самостоятельно решать его дальнейшую судьбу. Власти города предварительно планируют, что танк будет доступен в каком-то другом месте в качестве музейного экспоната.
Правительство Эстонии согласилось на этот компромисс, при этом требуя убрать танк с его нынешнего места в максимально короткий срок.
Как говорила мэр Нарвы Катри Райк, танк сразу после снятия с постамента пока поместят на закрытую территорию за забор и под охрану с общедоступным видеонаблюдением, но куда конкретно - еще не решено.
В какой именно день это произойдет - вопрос тоже еще открытый.
В случае, если Нарвское горсобрание 15 августа не сможет принять решение - в зал не придет минимально необходимое число депутатов или большинство не проголосуют "за", - тогда правительство Эстонии обещает незамедлительно убрать танк с постамента своим решением, опираясь на Закон об охране общественного порядка.