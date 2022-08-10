Окончательное решение о демонтаже танка Нарва примет в понедельник

К заседанию подготовлен проект решения, согласно которому горсобрание даст задание Нарвской горуправе убрать "танк-монумент" из общественного пространства, чтобы сохранить его в Нарве в качестве музейного объекта.

Деньги для исполнения этого решения горуправе предписано найти в дополнительном бюджете города.

Вторым пунктом повестки дня внеочередного заседания Нарвского горсобрания 15 августа значится создание временной комиссии, названной - "комиссия городского собрания по историческому наследию". Она должна будет заняться выработкой предложений по другим военным советским памятникам в Нарве и окрестностях города. Она же сможет делать предложение о переименованиях на карте города.

Предлагается дать комиссии срок работы до 31 августа 2023 года.

Выборы председателя, зампредседателя и остальных членов новой комиссии - всего 15 человек - должны пройти в горсобрании в тот же день.

Напомним, депутаты Нарвского горсобрания 8 августа напрямую обратились к премьер-министру Эстонии Кае Каллас с предложением о том, что Нарва своими силами уберет памятник-танк, а взамен получит возможность самостоятельно решать его дальнейшую судьбу. Власти города предварительно планируют, что танк будет доступен в каком-то другом месте в качестве музейного экспоната.

Правительство Эстонии согласилось на этот компромисс, при этом требуя убрать танк с его нынешнего места в максимально короткий срок.

Как говорила мэр Нарвы Катри Райк, танк сразу после снятия с постамента пока поместят на закрытую территорию за забор и под охрану с общедоступным видеонаблюдением, но куда конкретно - еще не решено.

В какой именно день это произойдет - вопрос тоже еще открытый.