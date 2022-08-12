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У Нарвского танка приступила к дежурству охранная фирма

Erik Kalda
, ajakirjanik
У Нарвского танка приступила к дежурству охранная фирма
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Т-34 в Нарве.
Т-34 в Нарве. Фото: Илья Смирнов

С сегодняшнего дня у Нарвского монумента Танк Т-34 дежурит патруль охранной фирмы из 2-х человек, который следит за порядком, сообщила мэрия Нарвы.

На месте патруль будет находиться круглосуточно.

Задача охранной фирмы - следить за порядком у танка-памятника, чтобы избежать случаев нежелательного поведения, вандализма и нарушения общественного порядка. О нарушениях патруль будет сообщать в правоохранительные органы, которые незамедлительно приедут на место.

„Обращаем Ваше внимание, что у охранной фирмы нет задачи не допускать людей к памятнику или ограничивать доступ людей на территорию возле памятника.

Нарвская городская управа надеется, что после установки камеры круглосуточного видеонаблюдения и дежурства на месте охранной фирмы нарвитяне все же смогут вернуться к нормальной жизни, семье и важным повседневным делам“ - говорится в сообщении горуправы.

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