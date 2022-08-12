У Нарвского танка приступила к дежурству охранная фирма

На месте патруль будет находиться круглосуточно.

Задача охранной фирмы - следить за порядком у танка-памятника, чтобы избежать случаев нежелательного поведения, вандализма и нарушения общественного порядка. О нарушениях патруль будет сообщать в правоохранительные органы, которые незамедлительно приедут на место.

„Обращаем Ваше внимание, что у охранной фирмы нет задачи не допускать людей к памятнику или ограничивать доступ людей на территорию возле памятника.