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Акция "Обсудим" в Ярвеской части Кохтла-Ярве оказалась самой малолюдной

Ирина Кивисельг
, журналист
Акция "Обсудим" в Ярвеской части Кохтла-Ярве оказалась самой малолюдной
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Людей мало, но советник горуправления по развитию Антон Макарьев составил длинный список из высказанных в четверг предложений.
Людей мало, но советник горуправления по развитию Антон Макарьев составил длинный список из высказанных в четверг предложений. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В четверг вечером людей около Кохтла-Ярвеского центра культуры собралось немного, зато все активно высказывались.

После многолюдных собраний, прошедших в течение двух недель в малых частях города и Ахтме, странно было видеть, что обсудить будущее Ярвеской части, где проживает около 12 тысяч человек, пришли лишь пару десятков человек. "Здесь все очень хорошо или, может, не очень удачное место?" - гадали организаторы.

Пришедшие подготовились - у многих в руках были длинные списки вопросов и предложений. Говорили о необходимости ремонта внутриквартальных дорог, восстановлении фасадов домов и много о том, что хотят видеть город более красочным.

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