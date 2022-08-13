Акция "Обсудим" в Ярвеской части Кохтла-Ярве оказалась самой малолюдной

После многолюдных собраний, прошедших в течение двух недель в малых частях города и Ахтме, странно было видеть, что обсудить будущее Ярвеской части, где проживает около 12 тысяч человек, пришли лишь пару десятков человек. "Здесь все очень хорошо или, может, не очень удачное место?" - гадали организаторы.