В четверг вечером людей около Кохтла-Ярвеского центра культуры собралось немного, зато все активно высказывались.
Для подписчиков
Акция "Обсудим" в Ярвеской части Кохтла-Ярве оказалась самой малолюдной
Акция "Обсудим" в Ярвеской части Кохтла-Ярве оказалась самой малолюдной
После многолюдных собраний, прошедших в течение двух недель в малых частях города и Ахтме, странно было видеть, что обсудить будущее Ярвеской части, где проживает около 12 тысяч человек, пришли лишь пару десятков человек. "Здесь все очень хорошо или, может, не очень удачное место?" - гадали организаторы.