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Департамент полиции и погранохраны: Эстония не затрудняет въезд и выезд на погранпункте, но очереди есть

Erik Kalda
, ajakirjanik
Департамент полиции и погранохраны: Эстония не затрудняет въезд и выезд на погранпункте, но очереди есть
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Грузовики на границе.
Грузовики на границе. Фото: Илья Смирнов

В социальных сетях в тематических пабликах распространяется информация, что Эстония затрудняет въезд и выезд на границе, а также сокращает количество сотрудников таможни и погранохраны.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро подтвердил RusDelfi, что на границе очереди длиннее обычного.

„Со вчерашнего дня количество людей, пересекающих границу, увеличилось, в связи с чем очереди длиннее обычного. Мы советуем людям учитывать это при планировании поездок и запастись большим временем для пересечения границы“, — говорит Кахро. По его словам, информация о сокращении численности пограничников не соответствует действительности.

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