Департамент полиции и погранохраны: Эстония не затрудняет въезд и выезд на погранпункте, но очереди есть

„Со вчерашнего дня количество людей, пересекающих границу, увеличилось, в связи с чем очереди длиннее обычного. Мы советуем людям учитывать это при планировании поездок и запастись большим временем для пересечения границы“, — говорит Кахро. По его словам, информация о сокращении численности пограничников не соответствует действительности.