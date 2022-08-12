Правительство ограничит въезд граждан России в Эстонию с 18 августа

Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и его целью посещения Эстонии является туризм, предпринимательство, спорт или культура, прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула в следующий четверг, он уже не сможет въехать в Эстонию. Однако граждане России, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения или которые уже находятся в Шенгенской зоне, могут въехать в Эстонию. Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает департамент полиции и погранохраны, пишет "Постимеэс".

Заявление на получение эстонской визы ограничено, и ходатайствовать о визе могут только те граждане России, которые приезжают в Эстонию, чтобы посетить близкого родственника (например, дочь, сына, мать, отца), который является гражданином Эстонии или который имеет долгосрочный вид на жительство, российские дипломаты, которые работают в Эстонии, и члены их семей, работники международной торговли и занимающиеся пассажирскими перевозками, лица, которые могут передвигаться на основании права Европейского Союза, и те, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.