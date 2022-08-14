С августа в Департаменте социального страхования приступили к работе три психолога, которые проводят телефонные консультации на украинском языке по кризисному телефону помощи жертвам 116 006. Специалисты ведут прием ежедневно с 16 до 20 часов. По этому же номеру можно договориться и о видеоконсультации на украинском языке в подходящее клиенту время.
Департамент социального страхования оказывает кризисную психологическую поддержку на украинском языке
«Травма, нанесенная войной, является опытом с долгими последствиями и не проходит даже тогда, когда человек оказывается в безопасном месте. Такая травма может стать причиной различных нарушений душевного здоровья, препятствовать адаптации к новой среде и тому, чтобы человек мог самостоятельно справляться с делами», - говорит руководитель службы дистанционного консультирования Кармель Талль. «Открытием кризисного телефона на украинском языке и возможности видеоконсультаций мы хотим совершить вклад в профилактику более серьезных проблем, связанных с душевным здоровьем и поддержать самостоятельную жизнь военных беженцев», - добавила Талль.
Количество связанных с Украиной обращений в службу снизилось, но по словам Талль, по содержанию разговоры стали сложнее. «Если несколько месяцев назад по кризисному номеру звонили преимущественно для того, чтобы узнать информацию, то теперь основными проблемами стали потребность в первичной психосоциальной помощи, тревожность и страх, перепады настроения, а также темы, связанные с местом жительства. Кроме этого, военные беженцы сами выразили желание получать такую поддержку на своем родном языке», - сказала Талль.