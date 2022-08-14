Департамент социального страхования оказывает кризисную психологическую поддержку на украинском языке

«Травма, нанесенная войной, является опытом с долгими последствиями и не проходит даже тогда, когда человек оказывается в безопасном месте. Такая травма может стать причиной различных нарушений душевного здоровья, препятствовать адаптации к новой среде и тому, чтобы человек мог самостоятельно справляться с делами», - говорит руководитель службы дистанционного консультирования Кармель Талль. «Открытием кризисного телефона на украинском языке и возможности видеоконсультаций мы хотим совершить вклад в профилактику более серьезных проблем, связанных с душевным здоровьем и поддержать самостоятельную жизнь военных беженцев», - добавила Талль.