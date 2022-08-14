Суд приостановил охоту на медведя

Если десять лет назад в Эстонии насчитывалось около 700 косолапых, то в прошлом году насчитали уже около 1000 особей. По словам Кукк, увеличение численности свидетельствует о том, что до сих пор решения принимались ответственно и на основании лучших знаний.

Вместе с численностью увеличился и ущерб, наносимый медведями, аж в семь раз за десять лет. В прошлом году государство выплатило владельцам более 220000 евро компенсации за 800 ульев и 1200 тюков сена, разоренных медведями.

Отстрел сдерживает рост численности

Ида-Вирумаа было выдано 13 разрешений на отстрел медведя; до того, как охота была приостановлена, охотники успели добыть здесь семь косолапых.

- Этот перерыв сбивает ритм, - исполнительный директор Ида-Вируского общества охотников Марко Винни считает, что суд примет разумное решение, и охота сможет продолжаться.

По его словам, план управления уровнем популяции крупных хищников опирается на знания многих экспертов и обширную базу данных.

- Например, квота добычи медведя определяется количеством выводков за вычетом определенного процента, чтобы отстрел в любом случае оставался ниже уровня приплода, - пояснил он.

Отстрел точно оказывает профилактическое действие: "Шестерым из семи зверей, добытых нашими охотниками, было три-четыре года, именно в этом возрасте они склонны к риску, много передвигаются, ищут свое место и также причиняют вред".

По словам Винни, отстрел в нынешних масштабах никогда не приведет к сокращению численности медведей, для этого должно бы что-то случиться в самой природе - либо уменьшение кормовой базы, либо возникновение какой-то болезни.

Либо непомерное увеличение популяции, из-за чего медведи-самцы сами занялись бы прореживанием, уничтожая медвежат.

- Медведи-самцы - территориальные животные, и если они захотят спариться с медведицей, они это сделают. Медведицы с медвежатами первого или второго года жизни обычно не хотят спариваться, поэтому медведь-самец может убить медвежат, чтобы достичь своей цели.