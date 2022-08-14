К 10 августа, когда административный суд приостановил охоту на медведя в ожидании решения по апелляции НКО "Eesti Suurkiskjad", в Ида-Вирумаа уже было отстреляно семь животных из 13 разрешенных.
Суд приостановил охоту на медведя
По решению Департамента окружающей среды в этом году в Эстонии отстрелу подлежат 90 медведей.
В первый день медвежьей охоты, 1 августа, НКО "Eesti Suurkiskjad" обжаловало это решение в суде. По словам заявителей, Департамент окружающей среды, разрешая охоту на медведя, годами нарушал закон, потому что охота на медведя возможна только в исключительном порядке и при особых условиях, если все другие меры не дали результатов. По каждому добытому животному должно быть указано, почему убивают именно эту особь и что было предпринято ранее. Сокращение численности медведей не должно быть целью.
По мнению НКО, также есть доказательства того, что прежние места охоты на медведей и места ущербов не совпадают. НКО также считает, что система охоты выстроена тайком и что благополучное состояние медвежьей популяции недостаточно доказано.
Таллиннский административный суд удовлетворил ходатайство о применении первичной правовой защиты НКО "Eesti Suurkiskjad" и приостановил охоту на медведя с 10 августа до вступления в силу решения суда.
Департамент окружающей среды оспорит постановление суда
Департамент окружающей среды планирует оспорить постановление административного суда, поскольку популяция медведей постоянно увеличивается, и квота добычи рассчитывается исходя из целей, установленных в плане управления уровнем популяции и защиты крупных хищников.
- Охота на разрешенных 90 особей сохранит благополучное состояние медвежьей популяции, поможет снизить имущественный ущерб, причиняемый медведями, и сохранит их врожденную антропофобию, - сказала заместитель генерального директора департамента в сфере живой природы Леэло Кукк.
Если десять лет назад в Эстонии насчитывалось около 700 косолапых, то в прошлом году насчитали уже около 1000 особей. По словам Кукк, увеличение численности свидетельствует о том, что до сих пор решения принимались ответственно и на основании лучших знаний.
Вместе с численностью увеличился и ущерб, наносимый медведями, аж в семь раз за десять лет. В прошлом году государство выплатило владельцам более 220000 евро компенсации за 800 ульев и 1200 тюков сена, разоренных медведями.
Отстрел сдерживает рост численности
Ида-Вирумаа было выдано 13 разрешений на отстрел медведя; до того, как охота была приостановлена, охотники успели добыть здесь семь косолапых.
- Этот перерыв сбивает ритм, - исполнительный директор Ида-Вируского общества охотников Марко Винни считает, что суд примет разумное решение, и охота сможет продолжаться.
По его словам, план управления уровнем популяции крупных хищников опирается на знания многих экспертов и обширную базу данных.
- Например, квота добычи медведя определяется количеством выводков за вычетом определенного процента, чтобы отстрел в любом случае оставался ниже уровня приплода, - пояснил он.
Отстрел точно оказывает профилактическое действие: "Шестерым из семи зверей, добытых нашими охотниками, было три-четыре года, именно в этом возрасте они склонны к риску, много передвигаются, ищут свое место и также причиняют вред".
По словам Винни, отстрел в нынешних масштабах никогда не приведет к сокращению численности медведей, для этого должно бы что-то случиться в самой природе - либо уменьшение кормовой базы, либо возникновение какой-то болезни.
Либо непомерное увеличение популяции, из-за чего медведи-самцы сами занялись бы прореживанием, уничтожая медвежат.
- Медведи-самцы - территориальные животные, и если они захотят спариться с медведицей, они это сделают. Медведицы с медвежатами первого или второго года жизни обычно не хотят спариваться, поэтому медведь-самец может убить медвежат, чтобы достичь своей цели.
В начале декабря 2020 года суд частично приостанавливал охоту на волков по жалобе НКО "Eesti Suurkiskjad", через месяц окружной суд отменил это постановление, и охота продолжилась в первоначально установленном объеме.