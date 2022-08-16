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"Viru Keemia Grupp" снарядила в школу 64 первоклассника

Ирина Кивисельг
, журналист
"Viru Keemia Grupp" снарядила в школу 64 первоклассника
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Содержимое школьного рюкзака, конечно же, надо начать изучать безотлагательно.
Содержимое школьного рюкзака, конечно же, надо начать изучать безотлагательно. Фото: Viru Keemia Grupp

По давней традиции в августе концерн "VKG" устраивает для детей своих сотрудников, которые в сентябре впервые пойдут в школу, праздник первоклассника. В пятницу ребят и их родителей пригласили в Раквере.

По словам руководителя по связям с общественностью Ирины Боенко, праздник первоклассника - одна из любимых и давних традиций концерна. За 22 года, а именно столько этот праздник занимает важное место в календаре событий, количество первоклассников, которых весело провожали в школу, перевалило за тысячу. В этом году веселые воспоминания и яркие эмоции подарили 64 ребятам, которые в сентябре откроют для себя новый мир знаний.

С утра будущих первоклашек привезли в раквереский аквапарк, где они вместе с родителями получили огромное удовольствие от водных развлечений. Но самое торжественное событие дня - вручение школьных рюкзаков.

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