"Viru Keemia Grupp" снарядила в школу 64 первоклассника

По словам руководителя по связям с общественностью Ирины Боенко, праздник первоклассника - одна из любимых и давних традиций концерна. За 22 года, а именно столько этот праздник занимает важное место в календаре событий, количество первоклассников, которых весело провожали в школу, перевалило за тысячу. В этом году веселые воспоминания и яркие эмоции подарили 64 ребятам, которые в сентябре откроют для себя новый мир знаний.