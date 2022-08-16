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"Narva Trans" сыграл вничью с лидером лиги мастеров

Эрик Гамзеев
, журналист
"Narva Trans" сыграл вничью с лидером лиги мастеров
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Олександр Кожевников.
Олександр Кожевников. Фото: Narva Trans

"Narva Trans" провел одну из лучших игр в этом сезоне, сыграв вничью - 1:1 - с лидером лиги мастеров таллиннской "Flora".

Нарвская команда повела в счете в игре на стадионе "Лиллекюла" на десятой минуте, когда воспитанник ее клуба Арсений Ковальчук, на протяжении всего матча создававший острые моменты на левом фланге, ворвался в штрафную соперника и отдал точный пас украинскому легионеру Олександру Кожевникову, который одним касанием забил мяч в ворота "Flora".

Контргол "Flora" был забит на 38-й минуте, когда член сборной Эстонии Михаэль Лиландер сильным и точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот нарвитян.

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