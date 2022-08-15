Пн, 15.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Нарвское горсобрание отказалось демонтировать танк быстро и сразу

Илья Смирнов
Нарвское горсобрание отказалось демонтировать танк быстро и сразу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Танк Т-34 в Нарве.
Танк Т-34 в Нарве. Фото: Илья Смирнов

Нарвское городское собрание на внеочередном заседании 15 августа при огромном внимании прессы сняло с обсуждения проект решения о демонтаже танка. Это сделала зампредседателя горсобрания, представляющая правящую коалицию.

Заместитель председателя Нарвского горсобрания Наталия Умарова (фракция "Eesti 200"), проводившая внеочередное заседание исключительно на русском языке, сказала, что снимает с повестки дня вопрос о демонтаже памятника.

Умарова пояснила, что город Нарва продолжит переговоры о дальнейшей судьбе танка.

Сообщение Умаровой вызвало аплодисменты некоторых гостей Нарвского горсобрания, очевидно, из числа защитников советских памятников. В то же время депутатская оппозиция высказала несогласие и недоумение в связи с заявлением Умаровой.

Член оппозиционной фракции Михаил Стальнухин высказался критические, напомнив, что нынешнее решение Умаровой развязывает руки правительству, которое намерено самостоятельно демонтировать танк с постамента.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх