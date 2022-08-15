Нарвское городское собрание на внеочередном заседании 15 августа при огромном внимании прессы сняло с обсуждения проект решения о демонтаже танка. Это сделала зампредседателя горсобрания, представляющая правящую коалицию.
Нарвское горсобрание отказалось демонтировать танк быстро и сразу
Нарвское горсобрание отказалось демонтировать танк быстро и сразу
Заместитель председателя Нарвского горсобрания Наталия Умарова (фракция "Eesti 200"), проводившая внеочередное заседание исключительно на русском языке, сказала, что снимает с повестки дня вопрос о демонтаже памятника.
Умарова пояснила, что город Нарва продолжит переговоры о дальнейшей судьбе танка.
Сообщение Умаровой вызвало аплодисменты некоторых гостей Нарвского горсобрания, очевидно, из числа защитников советских памятников. В то же время депутатская оппозиция высказала несогласие и недоумение в связи с заявлением Умаровой.
Член оппозиционной фракции Михаил Стальнухин высказался критические, напомнив, что нынешнее решение Умаровой развязывает руки правительству, которое намерено самостоятельно демонтировать танк с постамента.
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