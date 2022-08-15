Нарвское горсобрание отказалось демонтировать танк быстро и сразу

Заместитель председателя Нарвского горсобрания Наталия Умарова (фракция "Eesti 200"), проводившая внеочередное заседание исключительно на русском языке, сказала, что снимает с повестки дня вопрос о демонтаже памятника.

Сообщение Умаровой вызвало аплодисменты некоторых гостей Нарвского горсобрания, очевидно, из числа защитников советских памятников. В то же время депутатская оппозиция высказала несогласие и недоумение в связи с заявлением Умаровой.