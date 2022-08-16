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На жалобы горожан уже отреагировали

Ирина Кивисельг
, журналист
На жалобы горожан уже отреагировали
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Юлле Лепассаар выслушала пожелания жителей Сомпа и уже сделала шаги, чтобы улицы здесь стали зеленее.
Юлле Лепассаар выслушала пожелания жителей Сомпа и уже сделала шаги, чтобы улицы здесь стали зеленее. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве прошли встречи горожан с чиновниками, во время которых обсуждали план развития города. Наряду с пожеланиями люди высказывали и свои насущные проблемы. Не прошло и недели, как некоторые из них уже решены.

"Лежачего полицейского" около детской площадки в Кукрузе уже установили. На опасном перекрестке улиц Ыуна и Эхитаяте в Кява появилось зеркало, которое придает уверенности водителям. А жителям Сомпа объявили: уже этой осенью на улице Арусерва высадят 43 липы.

- Наши дороги до конца сентября обслуживает фирма "MKJ", как только мы сделали заявку, все было исполнено, - довольна помощник мэра Юлле Лепассаар.

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