Депутаты Нарвского горсобрания не смогли договориться о демонтаже танка-памятника, из-за чего вопрос остался нерешенным. Тем самым власти города невольно передали инициативу правительству, и глава МВД уже заявил, что танк будет снят с постамента ко Дню восстановления независимости Эстонии, то есть до 20 августа.
Нарвская оппозиция хотела отдать танк под политическую ответственность мэра Катри Райк
Нарвское городское собрание на внеочередном заседании 15 августа при огромном стечении республиканской и местной прессы сняло с повестки дня проект решения о демонтаже танка. Зампредседателя горсобрания Наталия Умарова (фракция "Eesti 200"), проводившая внеочередное заседание исключительно на русском языке, сказала, что снимает этот вопрос, чтобы затем продолжить его обсуждение между фракциями.
Умарова объяснила это тем, что после двух с половиной недель переговоров с нарвской оппозицией насчет танка, после достигнутой договоренности и после общего депутатского обращения к премьер-министру Кае Каллас оппозиция подготовила к заседанию горсобрания проект поправок. По словам Умаровой, ранее с оппозицией договаривались, например, о том месте, куда танк поставят после снятия с постамента, однако теперь оппозиция предложила делегировать выбор такого места Нарвской горуправе.
- Какие-то поправки мы готовы принять, но оставалось слишком мало времени для их обсуждения всей коалицией, поэтому было принято решение снять этот вопрос и снова сесть за стол переговоров, - пояснила Умарова, по словам которой коалиция не желает своим большинством голосов "продавливать" данное решение. К тому же, в день внеочередного заседания такого большинства в зале попросту не было.
Лидер оппозиционной фракции "Narva Heaks" Алексей Евграфов отметил, что правящему союзу никогда прежде не мешали особые мнения оппозиции и данный вопрос тоже мог бы быть принят голосами только коалиционеров.
Оппозиция хотела отдать танк в руки Катри Райк
Евграфов подтвердил, что подготовленная оппозицией поправка, действительно, должна была дать Нарвской горуправе во главе с мэром Катри Райк больше полномочий и ответственности при решении судьбы танка-памятника. "Управа - этот тот орган, который распоряжается городским движимым и недвижимым имуществом, а танк - это городское имущество", - пояснил Евграфов, уверяя, что оппозиция не предложила ничего сверхъестественного.
Член оппозиционной фракции "Kesk" Михаил Стальнухин назвал произошедшее в зале заседаний "детским садом". Он сказал на последовавшей пресс-конференции, что причина несогласия коалиции на самом деле в том, что Катри Райк нацелена на выборы в Рийгикогу в марте, а в случае ее участия в сносе нарвского памятника "она потеряет поддержку 90 процентов жителей этого города".
- Ей (Катри Райк) надо было умыть руки, как Понтию Пилату, и эта попытка была сделана, но она провалилась, - сказал Стальнухин, раскрывая политический смысл представленных оппозицией поправок: перенести ответственность за демонтаж с себя на Катри Райк.
Нарва просит правительство остановиться
В тот же самый день, когда Нарвское горсобрание не смогло принять решение о демонтаже танка, глава МВД Лаури Ляэнеметс пообещал, что танк будет демонтирован к 20 августа, о чем передали новостные порталы ERR. Это означает, что дальнейшее новое обсуждение данного вопроса между фракциями Нарвского горсобрания уже бессмысленно.
Комментируя это обстоятельство, Михаил Стальнухин сказал и потом подтвердил, что в вопросе танка Нарве нужно надеяться на чудо. "Случаются такие вещи, которых мы представить не можем, и всегда есть какая-то доля вероятности, что произойдет какое-нибудь чудо. Только на это сейчас и расчет", - сказал политик.
По высказанному Стальнухиным мнению, правительство вторгается на территорию Нарвы и ее убеждений. С ним солидарен член коалиционной фракции "Narva Tulevik" Вадим Орлов, тоже считающий, что сейчас нет правовых оснований для того, чтобы государство сняло нарвский танк с постамента.
- Танк является собственностью города Нарва. Премьер-министр говорила, что если там (у памятника) возникнут какие-то беспорядки, тогда у государства появится право в рамках Закона о защите общественного порядка сделать это (демонтировать памятник). До сих пор там порядок, спокойствие, провокаций нет, - говорит Орлов. - Мы надеемся не на чудо, а на то, что эстонское государство будет исходить из неприкосновенности и незыблемости в Эстонии права собственности, - добавил он в надежде, что правительство даст нарвским депутатам еще время договориться о будущей судьбе танке.
Катри Райк через прессу попросила эстонское правительство остановиться в деле демонтажа танка. "Танк - на нашей территории, наше имущество, и мы должны принимать решения", - сказала она.
Оппозиционер Алексей Евграфов добавил, что нарвские депутаты предпримут попытку созвать новое заседание городского собрания в максимально короткий срок.