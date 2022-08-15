Нарвская оппозиция хотела отдать танк под политическую ответственность мэра Катри Райк

Евграфов подтвердил, что подготовленная оппозицией поправка, действительно, должна была дать Нарвской горуправе во главе с мэром Катри Райк больше полномочий и ответственности при решении судьбы танка-памятника. "Управа - этот тот орган, который распоряжается городским движимым и недвижимым имуществом, а танк - это городское имущество", - пояснил Евграфов, уверяя, что оппозиция не предложила ничего сверхъестественного.

Член оппозиционной фракции "Kesk" Михаил Стальнухин назвал произошедшее в зале заседаний "детским садом". Он сказал на последовавшей пресс-конференции, что причина несогласия коалиции на самом деле в том, что Катри Райк нацелена на выборы в Рийгикогу в марте, а в случае ее участия в сносе нарвского памятника "она потеряет поддержку 90 процентов жителей этого города".

- Ей (Катри Райк) надо было умыть руки, как Понтию Пилату, и эта попытка была сделана, но она провалилась, - сказал Стальнухин, раскрывая политический смысл представленных оппозицией поправок: перенести ответственность за демонтаж с себя на Катри Райк.

Члены Нарвского городского собрания, лидеры депутатских фракций и мэр Нарвы Катри Райк оказались под огромным вниманием прессы. Под объективами множества камер они провели заседание горсобрания только на русском языке, не обеспечив перевод на государственный, но и так не смогли договориться о демонтаже городского памятника. Объяснялись затем на пресс-конференции. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарва просит правительство остановиться

В тот же самый день, когда Нарвское горсобрание не смогло принять решение о демонтаже танка, глава МВД Лаури Ляэнеметс пообещал, что танк будет демонтирован к 20 августа, о чем передали новостные порталы ERR. Это означает, что дальнейшее новое обсуждение данного вопроса между фракциями Нарвского горсобрания уже бессмысленно.