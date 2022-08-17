Полиция возбудила дело в отношении местного путиниста, призывавшего оккупировать Эстонию

В видео, которое распространяется в соцсетях, житель Эстонии призывает к актам вандализма, выражает надежду, что следом за Украиной российские войска придут и в Эстонию. «Два часа и, я надеюсь, Россия будет в Таллинне. Кохтла-Ярве и Нарва встретят российские войска с распростертыми руками», – говорит он в видео. На фоне виден флаг РФ и играет российский гимн.

Полиция начала производство в отношении этого человека за разжигание ненависти и поддержку и оправдание международного преступления. В пресс-службе Департамента полиции и погранохраны уточнили, что на данный момент пока нет возможности обнародовать дополнительную информацию о производстве.

По словам капитана полиции Маарьи Пунак, полиция интересуется всеми разжигающими ненависть и представляющими угрозу материалами, размещенными в различных соцсетях. «В социальных сетях распространяется много информации, и всегда есть риск, что мы сами можем чего-то не заметить. Кроме того, некоторые платформы закрыты, и только члены определенной группы могут видеть представляющий опасность материал, который там распространяется, – говорит она. – Поэтому в любом случае, я призываю сообщать о таких видео. Но просьба также предварительно перезаписывать видео, чтобы, если видео будет удалено, оно не исчезло для нас».

Первые шаги по идентификации пользователя аккаунта делают веб-констебли, а дальше информация направляется в конкретное отделение полиции. «Если это невозможно выяснить, веб-констебли могут при возможности отправить письмо аккаунту о том, что его деятельность замечена и, если материал не будет удален добровольно, об этом будет передано платформе и видео будет недоступным для других, – рассказывает Пунак. – Да, есть исключения и есть люди, которые годами распространяют пропагандистские материалы, но у нас руки коротки, поскольку правила платформ позволяют распространять ненависть и определенные виды пропагандистских материалов».