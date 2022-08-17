Департамент конкуренции расследует причины рекордно высокой цены на электроэнергию

Как сообщила ERR руководитель отдела энергетических рынков Департамента конкуренции Марилин Тилксон, ведомство начнет расследование, в ходе которого тема также будет обсуждаться с латвийскими и литовскими коллегами, так как у них тоже была высокая цена на электроэнергию.

Вдобавок будут проанализированы данные, полученные от биржи, чтобы выяснить, кто какие предложения делал и откуда взялась высокая цена на электроэнергию в среду.

"Сейчас мы начинаем анализировать причины, из-за которых цена была такой высокой. Сегодня мы знаем, что производства было меньше, чем должно было быть, это создало дефицит в странах Балтии, и поэтому цены такие высокие", - сказала Тилксон.