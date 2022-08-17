В среду, 17 августа, Департамент конкуренции начал расследование рекордной биржевой цены на электроэнергию, чтобы убедиться, что это не было вызвано манипулированием рынком.
Департамент конкуренции расследует причины рекордно высокой цены на электроэнергию
Департамент конкуренции расследует причины рекордно высокой цены на электроэнергию
Как сообщила ERR руководитель отдела энергетических рынков Департамента конкуренции Марилин Тилксон, ведомство начнет расследование, в ходе которого тема также будет обсуждаться с латвийскими и литовскими коллегами, так как у них тоже была высокая цена на электроэнергию.
Вдобавок будут проанализированы данные, полученные от биржи, чтобы выяснить, кто какие предложения делал и откуда взялась высокая цена на электроэнергию в среду.
"Сейчас мы начинаем анализировать причины, из-за которых цена была такой высокой. Сегодня мы знаем, что производства было меньше, чем должно было быть, это создало дефицит в странах Балтии, и поэтому цены такие высокие", - сказала Тилксон.
Департамент надеется завершить расследование в течение максимум одного месяца.
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