Эстония предлагает ввести восьмой пакет санкций в отношении России

Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства иностранных дел, не став раскрывать конкретные детали.

Эстония также хотела бы, что санкции значительно распространились и на поездки граждан России в Европу,сообщает ERR.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это 18 августа сделала сама Эстония.