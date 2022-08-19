Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии о введении восьмого пакета санкций против России.
Эстония предлагает ввести восьмой пакет санкций в отношении России
Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства иностранных дел, не став раскрывать конкретные детали.
Эстония также хотела бы, что санкции значительно распространились и на поездки граждан России в Европу,сообщает ERR.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это 18 августа сделала сама Эстония.
"Как министр иностранных дел, я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора России в Европу, и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан", - подчеркнул он.