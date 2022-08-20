События вблизи атомных сооружений в Украине не представляют радиационной угрозы для Эстонии, о чем сообщил Департамент окружающей среды, наблюдающий за уровнем радиации круглосуточно.
В Эстонии повышено внимание к контролю за радиацией на фоне событий вокруг Запорожской АЭС
Департамент окружающей среды постоянно следит за показателями ионизирующего излучения как в Эстонии, так и в соседних странах. Он также отслеживает информацию международных организаций радиационной безопасности. По собранным данным на этот момент, уровень радиации в Эстонии, в близлежащих странах и в Украине не изменился.
- Жителям Эстонии не стоит беспокоиться о радиационной безопасности. Атомные объекты Украины расположены настолько далеко от Эстонии, что любые события на этих объектах и вблизи них не представляют для нас радиационной угрозы, - прокомментировал гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.
По его рассказу, в Украине действуют четыре атомных электростанции - Хмельницкая, Ровенская, Запорожская и Южно-Украинская. На этих станциях в сумме 15 ядерных реакторов или энергоблоков, которые отличаются от чернобыльского реактора: для управления ядерной реакцией больше не используется графит, сжигание которого привело к тому, что в Чернобыле загрязнение было унесено воздушными потоками высоко и на дальние расстояния.
Также по словам Вакра, департамент постоянно обновляет свою сеть радиационного контроля. "Например, недавно станция воздушного фильтра в Тыравере была заменена на более мощную. Мы постоянно стремимся к тому, чтобы наша сеть мониторинга функционировала хорошо и чтобы мы всегда получали качественные данные о радиационном фоне", - отметил гендиректор департамента.
- Даже если бы вышеупомянутые реакторы были серьезно повреждены, это не привело бы к радиационной опасности в Эстонии. Однако повреждение некоторых реакторов серьезно повлияло бы на местный радиационный фон в Украине и, в зависимости от направления ветра, и на территории России. В случае такой аварии существенное радиоактивное загрязнение не распространится дальше 200 километров, - пояснил советник отдела климата и радиации Департамента окружающей среды Теэт Койтъярв.
Специалисты особо отметили, что атомные электростанции гражданского назначения не спроектированы для того, чтобы противостоять военным ударам, но они построены с учетом возможных стихийных бедствий или террористических атак. Системы безопасности многократно продублированы и обеспечивают безопасность даже в ситуациях частичного повреждения станции.
В Эстонии сеть мониторинга для раннего предупреждения о радиационной опасности состоит из 15 автоматических станций радиационного контроля. Они измеряют уровень гамма-излучения в воздухе в режиме реального времени. Автоматические станции важны для обнаружения возможных трансграничных радиологических влияний в случае радиационных аварий в близлежащих странах.
За результатами мониторинга можно следить ЗДЕСЬ.
Для выявления даже самых незначительных изменений в воздухе Департамент окружающей среды также следит за радиоактивностью переносимых по воздуху частиц в Харку, Нарва-Йыэсуу и Тыравере.
Если уровень радиации в Эстонии или в близлежащих странах изменится, Департамент окружающей среды сообщит об этом.