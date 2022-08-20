В Эстонии повышено внимание к контролю за радиацией на фоне событий вокруг Запорожской АЭС

Департамент окружающей среды постоянно следит за показателями ионизирующего излучения как в Эстонии, так и в соседних странах. Он также отслеживает информацию международных организаций радиационной безопасности. По собранным данным на этот момент, уровень радиации в Эстонии, в близлежащих странах и в Украине не изменился.

- Жителям Эстонии не стоит беспокоиться о радиационной безопасности. Атомные объекты Украины расположены настолько далеко от Эстонии, что любые события на этих объектах и вблизи них не представляют для нас радиационной угрозы, - прокомментировал гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.

По его рассказу, в Украине действуют четыре атомных электростанции - Хмельницкая, Ровенская, Запорожская и Южно-Украинская. На этих станциях в сумме 15 ядерных реакторов или энергоблоков, которые отличаются от чернобыльского реактора: для управления ядерной реакцией больше не используется графит, сжигание которого привело к тому, что в Чернобыле загрязнение было унесено воздушными потоками высоко и на дальние расстояния.

Также по словам Вакра, департамент постоянно обновляет свою сеть радиационного контроля. "Например, недавно станция воздушного фильтра в Тыравере была заменена на более мощную. Мы постоянно стремимся к тому, чтобы наша сеть мониторинга функционировала хорошо и чтобы мы всегда получали качественные данные о радиационном фоне", - отметил гендиректор департамента.